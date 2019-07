Die Rüffert-Töchter Sybille Engels (49, rechts) und Margrit Janke (52) geben auf, weil sie die Arbeit nicht ohne geeignetes Personal weiterführen können. Das Haus Müther an der Isselhorster Straße 172 in Avenwedde soll Ende 2019 schließen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Es ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für schmackhafte, westfälische Küche und gepflegte Gemütlichkeit: Das Haus Müther in Avenwedde schließt zum Jahresende. Als Grund führen die beiden Inhaberinnen an, keine zuverlässigen Arbeitskräfte zu finden.

Am 1. Januar 2020 soll demnach Schluss sein: Das renommierte Hotel und Restaurant an der Isselhorster Straße 172 schließt nach 65 Jahren. »Nach langer, reichlicher Überlegung steht unsere Entscheidung fest«, teilte Margrit Janke, geborene Rüffert, am Donnerstag dem WESTFALEN-BLATT mit.

Der Familienbetrieb, gegründet im November 1954 von Heinrich Müther – bekannt auch unter dem Namen »Buttermann« – schließt für immer seine Türen.

1970 hatten die Eheleute Michael und Lydia Rüffert, geborene Müther, die Avenwedder Traditionsgaststätte übernommen und führten sie bis zum Jahr 2012, als sie diese nach Krankheit und Tod an ihre Töchter Sybille Engels (49) und Margrit Janke (52) in dritter Generation übergaben. »Auch seit diesem Zeitpunkt wurden der Gasthof und das Hotel erfolgreich und mit Herzblut von der Familie weitergeführt«, berichtet Janke. »Es wurde sehr viel investiert und das Haus weiterhin sehr gut angenommen. Wir schließen nicht, weil wir keine Arbeit mehr hätten, ganz im Gegenteil, wir müssen schließen, weil wir kein Personal mehr finden können.«

Janke weiter: »Wir haben tolle Mitarbeiter, die uns jederzeit tatkräftig unterstützen und die uns bis zum Ende erhalten bleiben. Aber leider reichen diese nicht mehr für die Arbeit, die zu bewältigen ist.«

Keine Küchenhilfen, keine Azubis

Seit über einem Jahr hätten sie eine Küchenhilfe gesucht, »mindestens zehn Bewerbern haben wir eine Chance gegeben – aber entweder sie kommen nicht wieder oder sie sagen, es sei ihnen zu anstrengend«.

Auch seien im Haus Müther, das über einen Saal für bis zu 120 Personen Platz bietet, zwei Ausbildungsplätze im Bereich Küche und Restaurant angeboten worden, aber: »Wir bekamen nicht eine einzige Bewerbung«, sagt Margrit Janke enttäuscht. »Unsere beiden treuen Studenten werden nächstes Jahr ihr Studium beendet haben und stehen uns daher nicht mehr in der gewohnten Art zur Verfügung.«

Investitionsstau

Dazu komme der Investitionsstau, »den wir immer noch haben«. In dem großen Gebäude müsse eine moderne Heizung eingebaut werden, »die Theke im Saal ist in die Jahre gekommen, generell müssten der Saal und auch noch einige der 16 Hotelzimmer renoviert werden«.

Auch die Bürokratie fordere ihren Tribut: »Neue Verordnungen, Brandschutz, Berufsgenossenschaft, Dokumentationen – all das macht unser Leben nicht wirklich einfacher. Diese ganzen Faktoren zwingen uns leider dazu, den Betrieb aufzugeben.«

Margrit Janke: »Wir möchten all unseren treuen Gästen danken, all den Vereinen, die immer hinter uns standen und wir hoffen, die meisten von ihnen noch in diesem Jahr zu sehen.«

Man müsse es einfach so sehen: »Müther ist 65, reif für die Rente, gebrechlich an vielen Ecken und Kanten.«