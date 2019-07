Ein Auffahrunfall auf der Verler Sraße hat in Gütersloh einen kilometerlangen Stau verursacht. Polizei und Feuerwehr hatten die Straße voll gesperrt. Foto: Gabriele Grund

Gütersloh (WB). Bei einem Auffahrunfall sind am Freitagmittag auf der Verler Straße in Gütersloh vier Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines BMW aus Italien bremste, nachdem die Ampel von grün auf gelb umgesprungen war.

Der Fahrer eines nachfolgenden Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des BMW. In jedem Fahrzeug saß jeweils ein Ehepaar. Alle vier wurden verletzt. Bei dem Notruf wurde zunächst gemeldet, dass Menschen eingeklemmt seien. Die Berufsfeuerwehr Gütersloh rückte aus und die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte des Löschzuges Gütersloh wurden alarmiert. Vor Ort stellte sich dann jedoch heraus, dass niemand eingeklemmt war.

Die in sich verkeilten Fahrzeuge wurden von den Feuerwehrleuten getrennt, die vier Verletzten notärztlich behandelt und später mit vier Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei der Kreispolizeibehörde sperrte die Verler Straße für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett zwischen dem Stadtring und Auf der Haar. Diese Sperrung führte in beide Richtungen zu kilometerlangem Stau. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.