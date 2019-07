Von Wolfgang Wotke

Die entsprechenden Beschilderungen stehen, und die Erste Beigeordnete Christine Lang und Maria Rolfes, stellvertretende Leiterin des städtischen Fachbereichs Ordnung, haben am Freitag den Startschuss für das neue Kapitel auf der historischen Verbindung zwischen Gütersloh und Isselhorst gegeben. Die Ausweisung von Fahrradstraßen sei Teil des Maßnahmenpaketes zur klimafreundlichen Mobilität, sagte Lang. »Gerade der Postdamm eignet sich als Vorreiter, denn Voraussetzung für eine Fahrradstraße ist, dass der Radverkehr bereits die vorherrschende Verkehrsart ist.« Im Herbst, so die Erste Beigeordnete, werde die Dalkestraße als Fahrradstraße folgen. Weitere seien geplant.

Allee mit herrlichen Bäumen

Wer Isselhorst mit dem Rad erreichen will, benutzt bekanntlich schon seit Jahren gerne die Allee mit ihren herrlichen Bäumen, denn auch die letzten Verkehrserhebungen haben noch einmal eine deutliche Steigerung des Radlerverkehrs ergeben. Wahrscheinlich auch durch die Gründung der 3. Gesamtschule im Gütersloher Norden, die von Schuljahr zu Schuljahr erweitert wird.

Radfahrer haben Vorrang

Was bedeutet eigentlich »Fahrradstraße«? Christine Lang: »Radfahrer haben Vorrang gegenüber jedem anderen Verkehr.« Hier gelte nicht mehr »rechts vor links« mit Bezug auf die Seitenstraßen. Außerdem dürften die Radelnden ausdrücklich nebeneinander fahren. Das Nachsehen haben somit die Autofahrer, Anlieger und der Lieferverkehr, alle müssen sich anpassen. »Der Radfahrer darf weder gefährdet noch behindert werden«, erklärte Stadt-Pressesprecherin Susanne Zimmermann. Überholen sei möglich, als Höchstgeschwindigkeit gelte für alle Tempo 30; wenn nötig, müsse der Kfz-Verkehr die Geschwindigkeit verringern.

Einrichtung erfolgt zunächst als Verkehrsversuch

Die Einrichtung der neuen Fahrradstraße erfolgt zunächst als Verkehrsversuch. Die Dauer: eineinhalb Jahre. In dieser Zeit will die Stadt Erfahrungen sammeln, gerade in der Anfangszeit, aber auch verstärkt durch Kontrollen zur Einhaltung des Durchfahrtsverbotes auffordern. Lang: »Fahrradstraßen sollen nicht zuletzt die Motivation erhöhen, aufs Rad zu steigen, anstatt das Auto zu nehmen.«