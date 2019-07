Beim Stopp bei Niedermeyer bekommen die Teilnehmer Einblicke in die energetische Verwertung von Wildpflanzen und der nordamerikanischen Silphie als Alternative zu Maiskulturen.

Gütersloh (WB). Im Rahmen des im April gestarteten Projektes »Artenreiche Lebensräume in der Vital-Region GT8« sind Vertreter des Kreises Gütersloh gemeinsam mit den Projektpartnern zu einer Exkursion quer durch das Kreisgebiet aufgebrochen.

Mit Wanderschuhen und wetterfesten Jacken ausgestattet, wateten die 38 Teilnehmer durch die hüfthohen Blühwiesen. Mit dabei waren Vertreter aus Kommunen, Landwirtschaft, Jägerschaft, Naturschutzverbänden sowie weiteren Vereinen und Organisationen – unter anderem auch aus dem benachbarten Kreis Warendorf.

Ihr Ziel: Dem Artensterben von Tieren und Pflanzen in der Region entgegenzuwirken. Dazu besichtigten sie landwirtschaftliche Betriebe, die seit Jahren Biodiversität umsetzen. In der Projektplanung laufen die Konzepte zum Erhalt der Artenvielfalt bereits auf Hochtouren und die Ideenliste der Arbeitsgruppen wird immer länger. Doch welche Herausforderungen stellen sich in der Praxis und worauf muss man achten?

Das Exkursionsprogramm konzentrierte sich in erster Linie auf landwirtschaftliche Flächen und Ansätze zur Verbesserung von deren Vielfalt. »Jede Fläche ist einzigartig aufgrund ihrer natürlichen Voraussetzungen. Nicht jede Maßnahme eignet sich für jede Fläche, doch sie kann Anregungen für weitere Projektideen geben«, erklärte Koordinatorin Claudia Quirini-Jürgens (Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld).

Das Konzept zur Erhöhung der Biodiversität setze in erster Linie auf Nachhaltigkeit. So biete eine Blühfläche vielen Tieren einen wichtigen Lebens- und Entwicklungsraum, denn durch die späte Ernte im Jahr ermögliche sie Insekten eine gute Nahrungsgrundlage, vielen Vögeln eine erfolgreiche Brut und Säugern, wie beispielsweise Hasen und Rehen, eine »Kinderstube«. Neben diesen ökologischen Funktionen können die Wildpflanzen wichtige Energielieferanten für Biogasanlagen sein und damit Maiskulturen zumindest anteilig ersetzen.