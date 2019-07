Von Wolfgang Wotke

»Die wollen an die Bar«, scherzen die Besitzer Norbert und Beate Wichmann aus Gütersloh. Beide züchten seit 2013 »Shelties«, britische Hütehunde. Der Zwinger »of wonderful smile« ist eine kleine Familienzucht. Doch selbst für erfahrene Züchter ist die Geburt neuer Welpen immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis. »Wir waren bei den Geburten natürlich von Anfang an dabei und haben Hazel umsorgt«, berichtet Beate Wichmann. Alles sei glatt verlaufen und die vier kleinen Shelties (von 222 bis 244 Gramm) haben sofort ihre Namen erhalten: »Gold Boy Grisu« hat am 19. Juli um 23.27 Uhr das Licht seiner kleinen Hundewelt erblickt, danach sind »George Clooney«, »Grace Kelly« und »Golden Lady« gefolgt. Namen mit »G«? »Weil das unser »G-Wurf« gewesen ist«, erläutert Norbert Wichmann (56), von Beruf Leiter der Altersversorgung bei Bertelsmann. »Wir züchten nach dem englischen Standard und streng nach den Zuchtregeln des Clubs für Britische Hütehunde in den Fellfarben zobel-weiss und tricolour.«

Lara Wallwey (27), die zur Wichmann-Familie gehört, spielt am liebsten mit der ganzen Sheltie-Rasselbande im Garten. Lara Wallwey (27), die zur Wichmann-Familie gehört, spielt am liebsten mit der ganzen Sheltie-Rasselbande im Garten.

Während der stolze Papa »Magic« mit dem Rest der Sheltie-Rasselbande »Fee«, »»Bente«, »Nessi«, »Melody«, »Angie« und »Alani« im Garten herumtollt, erzählt Frauchen Beate (56) von den Anfängen der Zucht, denn eigentlich wollten sie nie mehr als einen Hund. »Wir hatten mal einen Bobtail und zwei Mischlinge. Doch dann kam alles anders, als wir uns für einen Sheltie entschieden, weil wir Hundesport betreiben wollten.« Dafür sei diese Rasse besonders geeignet. »Mit Bente waren wir dann auch in Kaunitz auf einer Ausstellung und belegten gleich den ersten Platz.« So habe alles angefangen. Heute toben acht bildhübsche Energiebündel im Haus der Familie Wichmann herum. »Die Tiere sind wunderbar, herzlich, liebevoll und gehorchen aufs Wort. Für ihre Menschen gehen sie durchs Feuer.« Nebenan betreibt Beate Wichmann einen Hunde-Salon. Und wie ist das mit Urlaub? »Wir nehmen in unserem Wohnmobil immer alle Vierbeiner mit, auch in Restaurants. Zuletzt waren wir im Schwarzwald und sind dort toll aufgenommen worden«, freut sich Norbert Wichmann. Shelties seien vor allem sehr wachsam. »Als kürzlich mal in unserer Nähe eingebrochen worden ist, kam ein Polizist zu uns und meinte, dass wir mit unseren acht Hunden die beste Alarmanlage der Welt haben.«

Die vier Welpen öffnen erst in zehn Tagen ihre Augen. Dann fangen sie auch an, ihre Umgebung zu erkunden. Vermittelt sind sie nicht und noch zu haben. Norbert Wichmann: »Ab der achten Wochen geben wir sie ab.« Wie teuer ist denn ein Welpe? »1400 Euro.«