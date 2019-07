Von Stephan Rechlin

Einer Projektskizze des Bundesverkehrsministeriums zufolge wird dieser Ausbau viereinhalb Jahre dauern und 39,1 Millionen Euro kosten. Das Ministerium geht davon aus, dass der Verkehr auf der 9,9 Kilometer langen Strecke bis zum Jahr 2025 auf 24.000 Kraftfahrzeuge pro Tag ansteigen wird. In der bisher letzten Verkehrszählung wurden 2010 auf diesem Straßenabschnitt 20.201 Kraftfahrzeuge pro Werktag ermittelt.

In den Spitzenstunden seien der Querschnitt und die Knotenpunkte überlastet, was regelmäßig zu längeren Staubildungen an den Knotenpunkten und zu Behinderungen des Verkehrsflusses führe. Überholmöglichkeiten seien trotz des geraden Streckenzuges aufgrund der Verkehrsdichte und bestehender Überholverbote kaum möglich. Insbesondere der Knotenpunkt der B 61 / L 568 / K 5 – das ist die Kreuzung vor dem Tönnies-Konzern, kurz hinter der Auf- und abfahrt zur Bundesstraße 64 in Rheda – sei nicht mehr in der Lage, den Verkehr reibungslos zu bewältigen.

Überdurchschnittlich viele Unfälle

Der Streckenabschnitt weise eine überdurchschnittliche Unfallhäufigkeit auf. Hier sei eine befriedigende Lösung nur mit einem vierspurigen Ausbau der B 61 herzustellen. Durch den Anschluss des Zubringers Ummeln (A33/B61n) werde die Verkehrslast noch steigen.

Die Landestraßenbaubehörde Straßen NRW wartet auf den Startschuss aus Berlin und Düsseldorf, um konkret zu planen. Bisher gibt es weder eine Untersuchung möglicher Trassenvarianten noch die damit einhergehenden Umweltverträglichkeitsprüfungen. In der Projektskizze geht das Ministerium von einer geringen Umweltbetroffenheit aus, da vor allem landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen von einer Erweiterung der Fahrbahn betroffen seien.

In Gütersloh regt sich bereits erster Widerstand gegen das Projekt. Die Grünen kritisieren das Fällen der Eichenallee zwischen Gütersloh und Bielefeld.