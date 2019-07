Von Markus Schumacher

Gütersloh (WB). Der selbstständige Malermeister Günter Melzer hat sich das wohl schönste Geburtstagsgeschenk eines Vollblutschützen gemacht. Am Sonntag feierte er sein 60. Wiegenfest und wurde am Abend vorher der neue König der Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard.

»Meine Frau Irene wollte unbedingt wieder auf dem Thron«, erklärte der neue Monarch, der erst gut eine Woche vor dem Schützenfest den Entschluss getroffen hatte, sich in den Geschichtsbüchern der Bruderschaft zu verewigen. Als Günter II. wird er mit seiner charmanten Königin Irene II. (geborene Markmann) das Schützenvolk von der gemeinsamen Residenz am Berensweg aus regieren.

In dieser Tätigkeit kennt sich das neue Königspaar bestens aus. Denn 2008 schloss Irene Melzer als zweite Frau überhaupt den Vogel ab und nahm ihren Gatten Günter damals zum König. Die 54-Jährige hatte es damals eiliger, das begehrte Wappentier aus dem Kugelfang zu holen. Um 18.23 Uhr machte Irene Melzer vor elf Jahren dem Vogel den Garaus. Der neue König Günter II. brauchte bis 19.10 Uhr und schaffte es mit dem 237. Schuss, der glücklichste Spexarder Schütze an diesem schweißtreibenden Wochenende zu werden.

Sein erbitterter Konkurrent Dirk Fortenbacher blieb wie im vergangenen Jahr nur zweiter Sieger im Schatten des Spexarder Bauernhauses. Der Rittmeister vom Reiterverein Sundern-Spexard kann sich aber damit schmücken, die besten Treffer auf den Adler abgegeben zu haben. Seine auserkorene Throngesellschaft trocknete am Abend die Tränen im vollen Festzelt und ließ sich das Feiern nicht nehmen. Vor der entscheidenden Phase mit den Königspa­tronen (»Bärentöter«) hatten Heinz Krebs und Marcel Kluger doch noch kalte Füße bekommen und sich wieder unters Schützenvolk gemischt.

Jungschützen: Niklas Reimer regiert

Die Insignien hatten sich nach dem knapp zweistündigen Dauerbeschuss auf den Vogel Michael Knies (Krone), Kerstin Drücker (Apfel) und Karin Stüker (Zepter) gesichert. Zur Throngesellschaft erwählte das Herrscherpaar den Mundschenk Malte Lucietto, der jetzt die Paare Monika und Richard Proske, Beate und Udo Pollmeier, Agnes und Andreas Koch, Dorothea und Raimund Schmolka, Madeleine und Frederik Lewike sowie Sandra und Martin West­hues für ein Jahr bewirten darf.

An der Vogelstange der Jungschützen brannte am Freitagabend nichts an. Der Oberfeuerwehrmann Niklas Reimer entschied um 19.50 Uhr das spannende Schießen der sechs Aspiranten zu seinen Gunsten. Mit dem 270. Schuss holte der Verkehrsplaner die letzten Reste des Adlers aus dem Kugelfang. Der 23-Jährige regiert nun für ein Jahr an der Seite von Jessica Wullenkord (21) den Nachwuchs. Die Insignien holten Mattis Spexard (Krone), Cai Nolding (Apfel) und Jessica Wullenkord (Zepter). Zum Adjutanten des Throns wurde Lisa Herbeck bestimmt. Zum Hofstaat gehören Sarah Reilmann und Jonas Austermeier, Aileen Kahlert und Lukas Eickhoff, Vanessa Drenkelforth und Tim Eickhoff und Christine Siek und Marcel Winking.