Gütersloh (WB/stl). Die lang ersehnte Gastronomie am Berliner Platz – bleibt sie ein Wunschtraum? Das Café, das Peter Bunnemann im Haus an der Königstraße 6 in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Gütersloh betreiben wollte, wird es nicht geben. Das bestätigte er am Sonntag im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Bunnemann hat sich einen Namen gemacht mit innovativen Ideen. Er stellte einen gelben Schulbus in die Innenstadt und machte daraus einen beliebten Treffpunkt zum Verweilen und Kaffee trinken. Er verwandelte die »Königsvilla« am Dreiecksplatz zu einem Café und kann sich seit einigen Jahren über den Erfolg seines »Bunnemanns Café-Bar und Tralala« an der Blessenstätte freuen.

Ein bisschen von diesem schrägen Charme wollte er gerne in das neue Projekt bringen, »auch wenn die Pläne schon gemäßigter sind.« Doch es habe sich in den vorbereitenden Gesprächen gezeigt, dass die Auffassungen auf beiden Seiten zu unterschiedlich seien, vor allem, was die Einrichtung angehe. »Ich habe mich da nicht mehr wiedergefunden.« Ihm sei es wichtig, so Bunnemann, »dass ich mich jeden Tag freue, wenn ich morgens hinein gehe und abends wieder heraus komme.« Doch habe er feststellen müssen, dass über die Planungen die Leichtigkeit verloren gegangen sei. Wütend oder enttäuscht sei er nicht, betont Bunnemann, »es ist halt so. Die können Kirche, ich kann Kaffee.«

Im April erst war vorgestellt worden, welche Angebote die Kirchengemeinde ihren Besuchern an der Königstraße 6 machen will. Vorgesehen sind unter anderem ein Eine-Welt-Laden, der aus der Spiekergasse umziehen soll, und eine Info-Theke der Gemeinde. Die Evangelische Kirche selbst will während des Sommers mit allen Abteilungen komplett an der Königstraße einziehen – ihre Büros kommen im zweiten und dritten Obergeschoss unter.