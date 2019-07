Von Henrik Martinschledde

Wenn jemand 18 Jahre lang Vorsitzender eines Schützenvereins war, insgesamt 27 Jahre im Vorstand gearbeitet hat und nun seit zwei Jahren Ehrenvorsitzender ist – dann muss er auch mal den Vogel abschießen.

Schluss beim 218. Schuss

Genau das hat sich Hans-Werner Groll, bei dem die vorher aufgezählten Fakten zutreffen, wohl am Wochenende gedacht. Am Montagvormittag schritt der 64-Jährige dann zur Tat. Mit dem insgesamt 218. Schuss kratzte er die letzten Reste des Holzadlers aus dem Kugelfang und komplettierte so als neuer König der Friedrichsdorfer Bürgerschützen quasi seine Vereins-Vita.

Hans_Werner Groll und seine Ehefrau Helga. Foto: Henrik Martinschledde Hans_Werner Groll und seine Ehefrau Helga. Foto: Henrik Martinschledde

»Das wird bestimmt ein tolles Jahr und ihr werdet im Vorstand viel Spaß mit mir haben«, scherzte er anschließend in Richtung seines Nachfolgers Jörg Kleineschallau, der einer der ersten von unzähligen Gratulanten war. Mit Groll zusammen regiert seine Frau Helga (49), die sich mit dem Titel »Kaiserin« schmücken darf, da sie bereits 2012/13 an der Seite von Jens Budde Königin war.

Eine hundertprozentig sichere Angelegenheit war die Sache für den neuen König allerdings nicht. Nachdem der Adler seine Insignien an Niklas Tölke (Apfel), Dominik Füchtenhans (Zepter) und Christoph Dierksmüller (Krone) verloren hatte, wetteiferte nämlich ein Trio um die Nachfolge von André Friesicke. Neben dem Ehrenvorsitzenden wollten auch Insignienschütze Tölke und John-Dennis Budde an die Spitze der neuen Throngesellschaft, aber Groll hatte eben zum richtigen Zeitpunkt den Finger am Abzug.

Walter Reker ist Bierkönig

Wie bei den Bürgerschützen üblich, ging es beim anschließenden Bierkönig-Schießen deutlich schneller als zuvor. Bereits nach dem dritten Schuss fiel der Holzschuh aus dem Kugelfang und Walter Reker (55) hatte den Titel. Er tat es Hans-Werner Groll gleich und wählte seine Ehefrau Monika (54) zu seiner Mitregentin.

Zweiter Jungschützenkönig der Vereinsgeschichte

Die erste Königswürde des dreitätigen Festreigens auf dem Platz an der Johannes-Brahms-Straße in Friedrichsdorf ging an André Seelandt. Der 16-Jährige, der bald eine Berufsausbildung zum Klempner beginnen wird, schoss den bisher erst zweiten Vogel der Geschichte der Jungschützen ab. Obwohl der Verein inzwischen 93 Jahre alt ist, gibt es den Nachwuchs-Wettkampf nämlich erst seit 2018.

Natürlich war André Seelandt denn auch mit von der Partie, als sich der neue Thron am Montagabend vor dem Vereinslokal Schützenhof Niermann der Öffentlichkeit präsentierte und anschließend noch lange im Festzelt gefeiert wurde.