In diesem Fitness-Studio an der Neuenkirchener Straße 64 ist am Wochenende randaliert worden. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Sie haben alles kurz und klein geschlagen – und zum Schluss noch den Wasserhahn aufgedreht: Die Polizei meldet vom Wochenende einen seltsamen Einbruch in einem Fitness-Studio an der Neuenkirchener Straße 64.

Demnach sollen zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag unbekannte Täter in die Räumlichkeiten im Erdgeschoss eingedrungen sein. Die Einbrecher stahlen nach Angaben der Polizei diverse elektrische Trainingsgeräte. Fitness-Westen, einen Drucker, einen Laptop, auch eine Kaffeemaschine und etwas Bargeld ließen sie auch mitgehen.

Anschließend randalierten die Täter in dem etwa 90 Quadratmeter großen »Body Street«-Studio von Inhaber Sebastian Friedering, der von einem Sachschaden in Höhe von mindestens 40.000 Euro spricht. Noch nicht darin einkalkuliert sei der Wasserschaden, den die Randalierer darüber hinaus anrichteten, wie der 29-Jährige weiter ausführte. So sollen die Täter, bevor sie flüchteten, in der Küche des Studios einen Wasserhahn aufgedreht haben.

Nachbar steht mit Knöcheln im Wasser

Ein Mitarbeiter einer benachbarten Pizzeria habe am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Keller plötzlich bis zu den Knöcheln im Wasser gestanden, berichtete Friedering, der in Gütersloh und Osnabrück insgesamt fünf Studios betreibt. Eine Stunde zuvor sei noch alles trocken gewesen, so der Meller.

Polizei und Feuerwehr hätten sich daraufhin in dem Gebäude auf Spurensuche des vermeintlichen Rohrbruchs begeben und seien dabei auf das verwüstete Fitness-Studio gestoßen, berichtete der 29-Jährige dem WESTFALEN-BLATT.

»Das war kein normaler Einbruch«, meinte Friedering zudem im Hinblick darauf, dass auch eine Minibar, Putzmittel- und Lappen gestohlen worden seien. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Telefonnummer 0 52 41 / 86 90.