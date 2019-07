Von Stephan Rechlin

Die Walkenhorst-Gruppe zollt mit diesem Verzicht eigenen Angaben zufolge den immer komplexer und kostenintensiver werdenden Anforderungen der Hersteller Tribut. Das Unternehmen werde sich fortan stärker auf die Kernmarken BMW, MINI, Alpina sowie Hyundai konzentrieren. Walkenhorst versorgt mit seinem BMW-Autohaus an der Hülsbrockstraße aus die Region Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Harsewinkel.

Die Mattern-Gruppe führt neben Renault und Dacia noch Nissan, Mazda, Citroën und DS im Angebot. Das Personal an der Dammstraße (ehemals Autohaus Wecker) wird übernommen. In Ostwestfalen-Lippe ist Mattern an zwölf Standorten mit 120 Mitarbeitern aktiv. 2007 hatte Mattern das Autohaus Aschentrup an der Carl-Zeiss-Straße übernommen.