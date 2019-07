In der »Welle» sind zwei junge Mädchen sexuell belästigt worden. Die mutmaßlichen Täter sind gefasst. Foto: Carsten Borgmeier

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die Polizei hat zwei Männer syrischer Herkunft vorläufig festgenommen, die am Montagabend im Gütersloher Schwimmbad »Welle« zwei Mädchen sexuell belästigt haben sollen. Die beiden Mädchen hatten gegen 18.50 Uhr der Leitung des Bades gemeldet, dass sie im Dampfbad des Schwimmbads von zwei Männern zunächst angesprochen worden waren.

Einer der beiden soll eines der Mädchen an sich gedrückt und sie gegen ihren Willen angefasst haben. Die Mädchen konnten sich der Situation entziehen und den Bademeister informieren. Die beiden Tatverdächtigen konnten durch die Polizei vor Ort vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich bei den beiden Männern um einen 21-Jährigen aus Harsewinkel und einen 20-Jährigen aus Gütersloh. Beide Männer sind syrische Zuwanderer. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Im September waren zwei Mädchen (15) belästigt worden

Im September vergangenen Jahres waren zwei 15 Jahre alte Mädchen ebenfalls in der »Welle« sexuell belästigt worden . Damals sahen die Stadtwerke eigenen Angaben zufolge keine Notwendigkeit, das »bewährte Sicherheitskonzept« zu ändern oder zu erweitern. So setzten die Stadtwerke an verschiedenen Stellen Videotechnik ein, die im Verdachtsfall ausgewertet werden könne. Mit

Hinweisschildern würden Gäste über die Verwendung von Videos informiert; die Aufnahmen würden im Regelfall nach 24 Stunden wieder gelöscht. In seltenen Fällen würden die Aufnahmen der Polizei zur Verfügung gestellt. Des Weiteren seien die Umkleiden im Sauna-Bereich geschlechterspezifisch getrennt, was bei vergleichbaren Einrichtungen in Deutschland keineswegs selbstverständlich sei.

Badegäste sollen sich bei Verdacht an Personal wenden

Die Stadtwerke verfügten ferner über speziell geschultes – und sehr wachsames – Fachpersonal. Selbst beim kleinsten Verdacht solle niemand davor zurückscheuen, sofort die Mitarbeiter zu informieren – etwa, wenn jemandem etwas merkwürdig vorkomme oder das Gefühl aufkomme, dass man selbst oder andere Besucher zu lange von einem Augenpaar fixiert werden.

Ob die persönlichen Daten der beiden mutmaßlichen Täter von den Stadtwerken erfasst werden, um sie künftig von Besuchen der »Welle« oder des Nordbades ausschließen zu können, ist nicht bekannt. Ebenso wenig wird mitgeteilt, was mit den jungen Männern aus Afghanistan (September 2018) und Syrien geschieht, die wegen sexueller Übergriffe vorläufig inhaftiert werden.