Am frühen Mittwochmorgen gegen 4.50 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass bei einem Streit auf dem Willy-Brandt Platz in Gütersloh ein Schuss gefallen sei. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 46-Jährigen Mann, der angab, zuvor von einem ihm bekannten Mann im Streit mit einer Pistole bedroht worden zu sein. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe, mit der ein Schuss abgegeben wurde. Der Tatverdächtige war daraufhin in Richtung Lindenstraße geflüchtet.

Die Polizei traf den 40-Jährigen, der alkoholisiert war, in einer städtischen Unterkunft an und nahm ihn vorläufig fest. In seinen persönlichen Sachen wurde eine Schreckschusswaffe gefunden. Die Polizei stellte sie sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.