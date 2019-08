In »Das Fell der Welt« erfasst Rolf Birkholz in 50 Gedichten zum vierten Mal den Kern einer Situation, eines Menschen oder einer politischen Botschaft in jeweils sechs bis acht Zeilen. Eine Lektüre für die Ferien. Foto: Wolfgang Wotke

Von Stephan Rechlin

Es ist der vierte Gedichtband von Birkholz, Jahrgang 1955, Preisträger des NRW-Post-Poetry-Wettbewerbs 2017, journalistischer Kollege in einer anderen Lokalredaktion. Der Band enthält gut 50 Werke, unterteilt in die Kapitel Signale, Wege, Stoffe, Formen. So wie in »Grauer Spur« (2010) und »Ein Satz mit Rot« (2017) fasst Birkholz auch diesmal den Kern einer Situation, eines Menschen, einer politischen Botschaft in vier, fünf Sätzen zusammen. Zum Beispiel in »Mutter, Signale«, ein Portrait seiner Mutter: »Steht straff an der Ampel, die Hände / am Lenker, die Augen halb aufwärts / bereit, den Signalen zu folgen. / (Ihr Gesicht, mildehell, zeigt dir Grün.) / Steht aufrecht von innen: Ich bin / eine Frau, auch im Alter, der Tat.«

Rechtes Licht

Ich werde den kleinen Band mit in meinen Urlaub nehmen. Zum einen, weil ich diesen Stil mag. Zum anderen, weil auch ich drin vorkomme. In einer Szene, in der wir Rolf Birkholz für die Vorstellung seines vorherigen Gedichtbandes auf dem Berliner Platz fotografieren. Ich muss den mobilen Blitz mit der rechten Hand auf Birkholz richten während mein Kollege Carsten Borgmeier auf den Auslöser drückt. Aus Birkholz’ Perspektive spielt sich das so ab: »Der Fotograf hantiert / erheiternd linsend / macht klick klickklick klickklick / Er gibt das Licht / der Assistenz, das bringt’s: / von rechts geblitzt. / Du äugst zurück, bist hübsch / beschäftigt, grinsend.« »Arbeit am rechten Licht« heißen die acht Zeilen, die einen der vielen, hektischen Termine eines Tages einfrieren. Das sind heiteren Seiten des Bändchens.

Ernste Töne

Zur Sache aber kommt der dichtende Theologe und Philosoph, wenn er sich sperriger Themen annimmt, dem Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche zum Beispiel: »Als süßes Seelenwölfchen heulte / in Herden triebverirrter Hirt: / Lasset die Kindlein zu mir kommen. / Nun schaudern selbst die letzten Frommen, / den Lämmern gleich, ein jeder spürt: / So läuft des Herrn Verspottung heute.«

Mit Büroklammern auf der Seite markiere ich die Gedichte »Frequenzfragen« über das Massaker von Parkland, Florida, über »Don Quichotte im Windpark« zu den Windrädern im Rhedaer Forst und über »Lesarten, sonntags«. Die hebe ich für meinen Urlaub auf.