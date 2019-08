In einem Bordell in Gütersloh ist eine 21-Jährige mit einer zerbrochenen Weinflasche angegriffen worden. Die Polizei hat nun einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann ist auf der Flucht. Foto: Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB/fw). Nach einem Angriff auf eine Prostituierte am 30. Juli in Gütersloh hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 20-jähriger Afrikaner, der in Verl wohnt, ist auf der Flucht.