Viele Besucher haben den Heidewald schon verlassen, als der FC Gütersloh in der vierten Minute der Nachspielzeit das 1:1 erzielt. Foto: Henrik Martinschledde

Gütersloh (WB/jst). Was für ein Auftakt: Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit entscheidet sich das Auftaktspiel der Fußball-Oberliga. FC Gütersloh und SC Wiedenbrück trennen sich 1:1 (0:0).

FC Gütersloh - SC Wiedenbrück Fotostrecke

Foto: Henrik Martinschledde

Als die meisten der 2.140 Zuschauer einen Auftakterfolg des SC Wiedenbrück erwarten, kommen die Gütersloher noch mal gefährlich vor das Gäste-Tor. Es läuft bereits die vierte Minute der Nachspielzeit, als Nick Flock den Ball per Vollspann ins Tor schießt. Keine 30 Sekunden später ist die Partie abgepfiffen. Dramatischer geht es kaum.

In Minute 72 bringt Aday Ercan die Gäste in Führung gebracht. Dem Treffer geht ein Fehler von FCG-Keeper Jarno Peters voraus. Er spielt den Ball an der Strafraumgrenze zu Tim Manstein, übersieht jedoch Viktor Maier und Aday Ercan.