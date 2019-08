Gütersloh (WB/GG). Als echtes Duell hat sich am späten Sonntagnachmittag das Schießen um die Regentschaft der Pavenstädter Schützen erwiesen. Am Ende konnte um 18 Uhr Rainer Schön jubeln: Er holte den hölzernen Adler von der Stange.

Damit ist Schön der Jubiläumskönig der Pavenstädter Schützen, denn die Grünröcke feiern aktuell ihr 90-jähriges Bestehen. Der neue Regent lieferte sich einen spannenden und emotionalen Wettkampf mit Olaf Scholz – beide sind stellvertretende Vorsitzende des Vereins und beide wollten dessen König werden. Schließlich aber hatte Rainer Schön das bessere Ende für sich – nach dem 25. Schuss fiel der Adler. Als die Insignien ausgeschossen waren, dauerte es nur noch etwa 15 Minuten, bis das Holztier zu Boden ging.

Rainer Schön ist 58 Jahre alt und Polier im Stahlbetonbau. Zu seiner Königin wählte er seine Schwester Tamara Gilga. Die 48-Jährige war komplett überwältigt ob dieser Ehre. Insignienschützen wurden Marc Altewille (Krone), Kai Wiechmann (Zepter) und Maik Groth (Apfel).

Fest auf dem neuen Gelände wird gut angenommen

Das Schützenfest auf dem neuen Festgelände am Schützenhaus wurde gut angenommen und mehr als positiv bewertet, was die zahlreichen Besucher bewiesen. Die Folkabilly-Party am Freitagabend im Schützenhaus begeisterte mit den drei Live-Bands und der Burlesketänzerin ChiChi Cherry das bunt gemischte Publikum aus stilecht gekleideten Rockabillys und den in Grün gekleideten Schützen. Der Festplatz war in bunten Farben ausgeleuchtet.

Am Samstag wurde nachmittags auf den Jugendvogel angelegt. Die Krone schoss mit dem 14. Schuss Marlon Lepkojis ab, das Zepter ging an Jessica Fischer (22. Schuss). Mit Treffer 30 sicherte sich Maxine Pinkney den Apfel, der linke Flügel ging mit dem 58. Schuss an Jannis Christensen, der rechte Flügel mit Treffer 75 an Nina Feldmann. Beim anschließenden Wettkampf um die Jugendkönigswürde setzte sich Marlon Lepkojis mit dem 144. Schuss gegen drei Mitbewerber durch. Zu seiner Jugendkönigin wählte er Svenja Merfeld. Adjutantin wurde Maxine Pinkney, Als Thronpaar ernannte er Justin Bentlage und Cecil Gassei.

Markus Wiemann ist erster Bürgerkönig

Der zweite Adler des Tages wurde abends für alle Gäste zum Abschuss freigegeben. Das Schießen um den Titel des ersten Paven­städter Bürgerkönigs war ein voller Erfolg. Mehr als 60 Schützen und auch nichtuniformierte Gäste beteiligten sich. Als Belohnung für die Insignienschützen gab es Biermarken. Als es dann auf den Adler ging, dessen Holzlatte noch mal mehr als 60 Schuss aushielt, setzte sich Markus Wiemann von der Gütersloher Schützengesellschaft durch. Er darf nun den Titel des Pavenstädter Bürgerkönigs tragen. Zusätzlich zu den Biermarken erhielt er einen silbernen Pokal.