Gütersloh-Avenwedde (WB). Nach der mehr als erfolgreichen Premiere im vergangenen September war das eigentlich keine Frage: Das Avenwedder Weinfest erlebt in diesem Jahr seine zweite Auflage. Am Freitag, 23. August, (ab 18 Uhr) und Samstag, 24. August, (ab 17 Uhr) heißt es in den Räumlichkeiten der Stiftung Altewischer Avenwedde wieder »Wine & Dine«!