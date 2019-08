Gütersloh (WB). »Ludwig van Beethoven zum 249. Geburtstag« – so lautet der Titel des Kurses für Liedinterpretation samt zwei Konzerten in diesem Jahr. Forum Lied eröffnet am Samstag und Sonntag, 24. und 25. August, die neue Saison.

Die Musikwelt wird im kommenden Jahr den 250. Geburtstag von Beethoven feiern. Forum Lied würdigt den Komponisten schon jetzt. Lieder und Ensembles von Beethoven und Zeitgenossen stehen auf dem Programm des Kurses, zu dem Professor Peter Kreutz seine Studenten jedem Sommer für eine Woche nach Detmold einlädt. In zwei Konzerten stellen die jungen Sänger der Hochschule für Musik das Erarbeitete vor. Peter Kreutz wird die Konzerte moderieren und am Flügel begleiten. Der Unterricht kann am Donnerstag, 22. August, 15 bis 18 Uhr, im Haus der Musikschule, Kirchstraße 18, besucht werden. Die Konzerte sind dann am Samstag, 24. August, 17 Uhr, und am Sonntag, 25. August, 11.30 Uhr, im Theater Gütersloh. Die Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.