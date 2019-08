Laut Polizei stellte der unbekannte Mann der Geschädigten seit mehreren Monaten zunächst an ihrem Arbeitsplatz in Gütersloh massiv nach. In der Folge war sie sogar mehrere Wochen

Die Polizei sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei Die Polizei sucht nach diesem Mann. Foto: Polizei

arbeitsunfähig.

Nach drei Monaten Ruhe suchte der Tatverdächtige nun am vergangenen Sonntag, 11. August, die Geschädigte erstmalig an ihrem Wohnort auf, betrat in ihrer Abwesenheit ihre Wohnung und entwendete persönliche Gegenstände.

Hinweise nimmt die Kreispolizeibehörde Gütersloh unter Tel. 05241/869-0 entgegen.