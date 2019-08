Ruzdi Lumanoski (48) geht in der Innenstadt mit dem Sauger Glutton-Electric gegen Kippen vor. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Achtlos weggeworfene Zigarettenkippen gehören mit zu den größten Abfallproblemen in deutschen Städten. Auch in Gütersloh haben deshalb die Fachbereiche Ordnung und Stadtreinigung aufgerüstet, um das Problem in den Griff zu bekommen.