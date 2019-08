Die Kirmes bildet am 28. September den Auftakt zur Michaeliswoche. Zum Taschenlampenkonzert am Sonntag, 29. September, bewegen sich ab 18.30 Uhr Lichter aller Art in verschiedenen Formen und Mustern am Abendhimmel im Mohns Park. Die Kinder und ihre Begleiter können das Konzert der Berliner Band Rumpelstil kostenfrei besuchen.

Am 2. und 4. Oktober erleuchten die Kinder zur Abenddämmerung in Begleitung eines Stadtführers die Gütersloher »Pättken«. Die Gütersloher Innenstadt wird somit im Zuge der Kinder-Lichterführung zum spannenden Ort für junge Entdecker. Kostenfreie Tickets sind ab sofort im Service-Center der Gütersloh Marketing erhältlich.

Jetzt für Kinderflohmarkt anmelden

Beim Kinderflohmarkt in der Spiekergasse können junge Nachwuchshändler am Samstag, 5. Oktober, ihr Verkaufsgeschick beweisen und sich ein Taschengeld dazu verdienen. Anmeldungen für die kostenfreien Standplätze werden per E-Mail (lena.descher@guetersloh-marketing.de) entgegengenommen.

Den Abschluss der Michaeliswoche bildet am Sonntag, 6. Oktober, der Gütersloher »Straßenfiffi«. Das Straßenkünstlerfestival findet von 13 bis 18 Uhr auf dem Berliner Platz statt. Sieben internationale Straßenkünstler bieten in jeweils 30-minütigen Shows atemberaubende Comedy, Akrobatik, Tanz und Jonglage.

Zeitgleich öffnet der Gütersloher Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr seine Türen. Es gibt dann zahlreiche Mitmachaktionen.