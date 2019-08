Von Uwe Caspar

Gütersloh (WB). Schon vor der Öffnung drücken sich die Kinder die Nasen platt an den Fenstern. Sie können es kaum erwarten, endlich ihre vorher von ihnen ausgesuchten Schulrucksäcke und Tornister in Empfang zu nehmen. Das Material stapelt sich in einem Raum der Gütersloher Suppenküche. Jeder Rucksack und Tornister ist liebevoll mit dem Namensschild des künftigen Trägers sowie einem Foto von ihm versehen.