Von Carsten Borgmeier

Nicht mehr nur 108 Mädchen und Jungen, sondern dann 216 Kinder werden von Mittwoch, 28. August, an an der Ahornallee 46 unterrichtet. Parallel dazu wächst auch das Kollegium unter Leitung von Marcus Göcke (47) von neun auf 18 Lehrkräfte an. Die erst vor einem Jahr gestartete Gesamtschule erfreut sich derweil so großer Beliebtheit, dass jetzt zum Schuljahr 2019/20 sogar 21 Kinder abgelehnt werden mussten.

Alle Beteiligten dürfen sich aber nach Schätzungen von Göcke darauf einstellen, dass die Bauarbeiten erst in gut fünf Jahren abgeschlossen sein werden. Ursprünglich hätte 2023 alles fertig sein sollen. Es sei aber sichergestellt, dass auch für den neuen Fünfer-Jahrgang genügend Unterrichtsräume bereit stehen, so der 47-Jährige am Dienstag bei einem Ortstermin mit Verantwortlichen der Stadt.

21 Kinder mussten abgelehnt werden

So ließen sich Stadtbaurätin Nina Herrling, Roland Thiesbrummel als Fachbereichsleiter für Schule und Jugend sowie Sozialdezernent Henning Matthes von Projektleiter Carsten Deiwiks, Marcus Göcke, seiner Stellvertreterin Katharina Hardieck und dem neuen Abteilungsleiter Marc Charles über die Baustelle führen.

Die neuen Fünfer werden im ehemaligen Fachunterrichtstrakt der Hauptschule lernen (Bauteil sechs), der jetzt hergerichtet wurde – unter anderem mit schallisolierten Decken und neuem Mobiliar. Dort im Erdgeschoss stehen vier Klassen-, zwei Differenzierungs- und zwei naturwissenschaftliche Räume sowie eine Lehrküche bereit. »Der sechste Jahrgang, bislang ebenfalls in früheren Hauptschulräumen untergebracht, bezieht in der kommenden Woche das sanierte und ausgebaute Obergeschoss eines Altbautrakts«, so Göcke. Damit sei in Kürze der erste von voraussichtlich sechs Bauabschnitten abgeschlossen.

Aktuelle Baukosten werden ermittelt

Im Schuljahr 2019/20 steht der weitere Ausbau der ehemaligen Hauptschule an. Außerdem soll der erste Teil eines zweigeschossigen Trakts (Magistrale) entstehen, der zunächst vier und später sieben Gebäude miteinander verbinden wird. Das Konzept der Architekten Habermann und Decker (Lemgo) sieht einen Campus aus alten, sanierten und neu errichteten Gebäuden vor.

Neben der zeitlichen Verzögerung um gut zwölf Monate soll auch das ursprüngliche Investitionsvolumen von 27 Millionen Euro aufgrund der hochkonjunkturellen Situation auf dem Bausektor nicht einzuhalten sein, so Stadtbaurätin Nina Herrling. Aktuelle Zahlen werden ihren Angaben nach ermittelt.