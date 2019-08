Hans-Jürgen Schlabs (42) hat jetzt mit seiner Entrümpelungsfirma HJS neue Räume in alten Industriehallen an der Verler Straße 1 bezogen. Auf etwa 500 Quadratmetern hat er ein kleines Paradies für Trödler geschaffen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Heute ist das überwiegend Krimskrams, alter Krempel. Paradox: Was eigentlich niemand mehr haben will, damit verdient der 42-jährige Berliner sein Geld. Jetzt ist er mit seinem Entrümpelungsunternehmen HJS von der Osnabrücker Landstraße in alte Industriehallen bei Niemöller an die Verler Straße 1 umgezogen.

Foto: Carsten Borgmeier

Gleich am Eingang, wo die Kunden von Mitarbeiterin Andrea Swiers (37) freundlich begrüßt werden, steht ein mannshoher »Nordsee«-Schriftzug an der Wand. Ja, Sie liegen richtig: Es handelt sich um den Namenszug, der viele Jahre über dem Fisch-Restaurant am Berliner Platz hing. Schlabs war damals damit beauftragt, den Laden dort zu entrümpeln. Den Schriftzug sicherte er sich. Wer denn so etwas kauft, weiß Schlabs nicht. »Dafür habe ich mir das Teil erstmal gesichert«, meint der Entrümpeler mit einem Schmunzeln.

Ein Kinderwagen aus den frühen 1950er Jahren, ein Klavier, alte Radios, Fernseher, Tarnkleidung, Geschirr, Lampen, Reifen, getragene Uniformen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Zinnfiguren, Spielsachen, Bierkrüge und vieles, vieles mehr hat Schlabs mit seinen beiden Beschäftigten in den mehr als 100 Jahre alten Industriehallen platziert. Trödeln, stöbern, gucken – ein Besuch dort ist eine Zeitreise, bei der auch Erinnerungen an Kindheit und Jugend wach werden können.

Seit etwa 2008 übernimmt der ehemalige Bundeswehr-Feldjäger und Bauarbeiter mit seiner Firma HJS Aufträge rund um Entrümpelungen und Haushaltsauflösungen. »Ich bin dabei hauptsächlich im Kreisgebiet aktiv, es kann aber auch mal bis ins Ruhrgebiet gehen«, so der Unternehmer. Was ihm dabei in irgendeiner Form wertvoll erscheint, bietet Schlabs jetzt auf mehr als 500 Quadratmetern an. »Das Einräumen hat zwei Monate gedauert«, berichtet er. Insgesamt könnten es 10.000 bis 20.000 Dinge sein, genau weiß es der Sammler nicht.

»Ich finde es schade, wenn Sachen weggeworfen werden«, bringt Hans-Jürgen Schlabs seine »Geschäftsidee« auf den Punkt. Dass er sich von nicht vielem trennen kann – ein Blick in die Regale seiner weitläufigen Hallen reicht. Und es gibt offenbar immer mehr Leute, die sich für Trödel interessieren, ihn kaufen.

Den alten Motorroller im Hof ist er schon los geworden: »Für 100 Euro kannst Du ihn haben, Schlüssel steckt, Papiere habe ich«, sagt Schlabs zu einem Kunden. Handschlag, Geschäft besiegelt. Der ältere Mann schiebt mit Hilfe seiner Frau das stark gebrauchte, aber funktionstüchtige Zweirad hinaus.

Geöffnet ist »Kultkram Antikwaren & Secondhand«: montags von 14 bis 20 Uhr, mittwochs von 14 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr.