Gütersloh (WB). Gleich zweimal an einem Abend hat die Polizei am Mittwoch einen Motorradfahrer erwischt, der ohne Führerschein unterwegs war und die Polizei mit einer Forke bedroht hat.

Das erste Mal ging der 36-Jährige den Beamten gegen 21.50 Uhr an der Berliner Straße/Friedrich-Ebert Straße ins Netz. Dabei stellte er sich nicht nur heraus, dass er keinen gültigen Führerschein hat, sonern dass er möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Nur knapp zwei Stunden später fiel der Mann in der Innenstadt der selben Streifenwagenbesatzung erneut auf. Als der Mann an seiner Wohnung kontrolliert werden sollte, wehrte er sich mit einer Forke. Schließlich wurde der 36-Jährige in Gewahrsam genommen.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verdachts des Betäubungsmittelkonsums und Widerstandshandlung eingeleitet.