Hier an der Kaiserstraße in Gütersloh spielt sein neuer Kurzkrimi: Jan Bobe hat jetzt mehr Zeit zum Schreiben. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh/Halle (WB). Kreativer Kopf und zupackender Polizeiführer: Der Haller Wachleiter, Erster Polizeihauptkommissar Jan Bobe, ist jetzt wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag von Landrat Sven-Georg Adenauer in den Ruhestand verabschiedet worden.

Der gebürtige Gütersloher hat nach 42 Dienstjahren seine Uniform an den Nagel gehängt, Waffe und Handschellen abgegeben. Bobe, dessen Vater und zwei Onkel ebenfalls Polizisten waren, blickt dabei nicht nur auf eine Bilderbuch-Karriere in verantwortlichen Positionen zurück, der Ruheständler hat sich in der Region auch als Musiker einer Folk-Band und vor allem als Krimi-Autor (»Nur ein Schubs«) einen Namen gemacht.

»Schutzmann« vom alten Schlag

Letzteres gelang auch deshalb so gut, weil sich Bobe stets als »Schutzmann« vom alten Schlag sah. »Zu Fuß fängt man die Spitzbuben«, diesen Leitsatz habe schon sein Vater geprägt und mache deutlich, dass die Polizei in der Öffentlichkeit Präsenz zeigen müsse. Dementsprechend habe er den Streifendienst der Tätigkeit am Schreibtisch stets vorgezogen.

Jan Bobe als junger Polizeioberkommissar (POK) bei der Unfallaufnahme Anfang der 1990er Jahre an der Verler Straße. Foto: privat Jan Bobe als junger Polizeioberkommissar (POK) bei der Unfallaufnahme Anfang der 1990er Jahre an der Verler Straße. Foto: privat

Mehr als 40 Jahre bei der Polizei: Was macht das mit dem Menschen Jan Bobe? Was hat sich verändert? Der frühere Turner und Rettungsschwimmer blickt zufrieden und dankbar zurück: »Es war eine spannende und fordernde Zeit mit einigen sehr traurigen, manchen kuriosen und auch lustigen Ereignissen«, berichtet er. »Aber dieses Kapitel ist nun beendet und ich freue mich auf den nächsten Lebensabschnitt.«

Verändert habe sich in den vier Jahrzehnten vor allem zweierlei: »Der Respekt vor der Polizei lässt vielerorts zu wünschen übrig. Andererseits ist die Polizei heute viel professioneller aufgestellt als in jenen Jahren, als ich dort anfing«, spricht Bobe beispielsweise auf das Geiseldrama von Gladbeck 1988 oder die Zeit des RAF-Terrors an. »Da sind wir kalt erwischt worden«, meint Bobe.

Mehr Zeit fürs Schreiben

Die Polizei habe es inzwischen gelernt, sich »robust, aber fair« durchzusetzen. Der Null-Toleranz-Kurs des NRW-Innenministers Herbert Reul (CDU) findet daher uneingeschränkt die Zustimmung Bobes, der zuletzt von 2015 an die Polizeiwache Halle mit 50 Einsatzkräften führte. »No-go-Areas darf es in Deutschland nicht geben«, sagt der 60-Jährige zu den jüngsten Polizei-Aktionen gegen Clan-Kriminalität vorwiegend im Ruhrgebiet.

Wie sich mehrmonatige, professionelle Arbeit auszahle, sei jüngst beim Schlag gegen Drogen- und Glückspielkriminalität deutlich geworden, als die Kollegen in Gütersloh mehrere Tatverdächtige festnahmen und mehrere Kilogramm Drogen sicherstellten.

Im neuen Lebensabschnitt freut sich Bobe darauf, mehr Zeit fürs Schreiben zu haben: Seinen Kurzkrimi, der auf der Kaiserstraße in Gütersloh spielt, präsentiert er am Mittwoch, 20. November, auf der 3. Gütersloher Weihnachts-Crime-Night in der Weberei.