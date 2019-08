Gütersloh (WB). Chris Jagger wird im Rahmen der Veranstaltung »Woche der kleinen Künste« ein Konzert geben. Am Mittwoch, 28. August, wird der jüngere Bruder des »Rolling Stone« Mick Jagger um 20 Uhr auf der Bühne am Dreiecksplatz auftreten.

Die Bertelsmann-Musiktochter BMG vertritt Chris Jagger nicht nur sowohl auf Verlags- als auch auf Labelseite, sondern wird im kommenden Jahr auch die Autobiografie des Künstlers herausbringen. Seine Alben und Projekte ebenso wie sein Engagement für Tibet und den Dalai Lama sind immer auch Treffen der Großen der Musikszene, die dem außergewöhnlichen Songschreiber die Ehre erweisen – von David Gilmour über Dave Stewart und Sinead O’Connor bis hin zu seinem Bruder Mick höchstpersönlich. Auch für seine aktuelle Band hat er sich prominente Meister ihres Fachs an Bord geholt, etwa den Geiger und Akkordeonist Charlie Hart. Neben der Musik führte seine kreative Karriere Chris Jagger zeitweise in vielfältige Richtungen, so versuchte er sich beispielsweise im Modedesign, am Theater oder auch im Journalismus. Seine ersten Platten nahm er in den 1970er-Jahren für das Label Asylum Records von David Geffen in Los Angeles auf. Im Laufe seiner Musikerkarriere, zu der er sich letztlich entschied, hat Chris Jagger insgesamt mehr als 100 Songs geschrieben und aufgenommen. Sein musikalischer Stil bewegt sich vor allem zwischen Blues, Folk und Country.

Der Eintritt für das Konzert ist frei.