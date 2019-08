Auf dem Sportplatz des Vereins Aramäer Gütersloh am Pavenstädter Weg sind rechtsradikale Schmierereien aufgetaucht. Foto: Carsten Borgmeier

In einer Mitteilung erklärte der Vorsitzende des Verbandes, Daniyel Demir, am Samstag: »Wir stehen solidarisch unseren beiden Mitgliedsvereinen zur Seite und verurteilen diese widerwärtigen rechtsradikalen Schmierereien in aller Entschiedenheit.«

Die Aktion dürfe keinesfalls als harmloser Streich abgetan werden. »Wir werten das als gezielten Angriff und erwarten von Polizei und Staatsschutz entschiedene Ermittlungen«, heißt es weiter.

Beide Vereine seien in ihren aramäischen Gemeinden vor Ort sehr aktive, mitgliederstarke und repräsentative Säulen und stünden in Gütersloh für harmonisches Miteinander, vorbildliches gesellschaftliches sowie soziales Engagement in den Bereichen Integration, Kultur und Sport.

Das macht der Bundesverband:

Der Bundesverband der Aramäer in Deutschland ist die zentrale Dachorganisation der aramäischen Gemeinden und Vereine in Deutschland und setzt sich nach eigenen Angaben für die Rechte und Interessen der Aramäischen Gemeinschaft in Deutschland sowie den Heimatländern ein.

Die Aramäer sind ein semitisches Volk, das im Südosten der Türkei sowie in den Ländern des Nahen Ostens beheimatet ist. In Deutschland leben demnach etwa 150.000 Aramäer.

Sie sind hauptsächlich Angehörige der syrischen Kirchen, darunter syrisch-orthodox, syrisch-katholisch, syrisch-maronitisch, syrisch-chaldäisch, apostolische Kirche des Ostens und Weitere.