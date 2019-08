Am Freitag ab 18 Uhr und am Samstag ab 17 Uhr erwartete die Besucher ein reichhaltiges Angebot von mehr als 20 Weinen aus Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland. Auch alkoholfreie Getränke und Bier konnte man in gemütlicher Runde trinken. Zu essen gab es auch genug. Für die musikalische Gestaltung sorgten am Freitagabend das Duo »White Coffee« und am Samstagabend die »Dizzy Dudes«.

Christina Sandfort, Bruni Hesse, Hermann Newiger und Marianne Laumann genossen die Atmosphäre unter den mächtigen Eichen. »Es ist toll hier. Die Musik, die netten Leute, es passt einfach alles«, meinte Bruni Hesse. Sabine und Peter Herrmann, Monika Toschläger, Iris Voglar und Bianka Langer aus Verl waren zum ersten Mal dabei: »Ganz viel Auswahl beim Wein und köstliches Essen. Wir sind echt überrascht, wie voll es hier ist. Aber trotzdem bleibt es auch gemütlich.«

Auch die Organisatoren waren sehr zufrieden. Sandra Reckersdrees schenkte Wein aus Italien aus und erklärte, dass man sich an die eine oder andere Auflage zu halten hatte: »Um 23 Uhr muss die Musik leise sein und ab 1 Uhr müssen die Gäste dann langsam den Heimweg antreten. Aber wenigstens dürfen wir länger feiern als bis 22 Uhr, das ist auch schon was.« Ausgehen mit Freunden ist eben immer noch eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen.