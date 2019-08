Von Gabriele Grund

Rheda-Wiedenbrück (WB). Im Rausch der Farben und der energiegeladenen 50er und 60er Jahre: Das 31. Open-Air-Spektakel »Feuer und Flamme« war am Samstag von dem Motto »Petticoat & Rock’n’Roll« geprägt. 4895 Besucher, so die offizielle Zahl, waren der Einladung in den Flora-Westfalica-Park gefolgt.

Bei sommerlichen Temperaturen um die 27 Grad wurde zwischen Mittelhegge und Picknickscheune ein tolles Fest für alle Generationen rund um das Lebensgefühl der

Feuer und Flamme Rheda-Wiedenbrück Fotostrecke

Foto: Gabriele Grund

Rock’n’Roll-Ära geboten. Höhepunkt der Großveranstaltung war natürlich wieder ein erlebenswertes Feuerwerk in den Emsauen, von Musik untermalt. Mehr als ein halbes Jahr hatten die Pyrospezialisten der Firma Flash Art aus Bielefeld an dem Konzept gefeilt, um die 50er und 60er Jahre durch spektakuläre Farbexplosionen in Szene zu setzen. Rock’n’Roll-Klassiker wie »Rock Around The Clock«, »Lollipop«, »Rama Lama Ding Dong«, »Johnny B. Goode« und »See You Later Alligator« standen auf der Playlist.

Mehr als 530 Zündungen und 1100 verschiedene Effekte ließen das 17-minütige Musikfeuerwerk, das mit »Let’s Have A Party« und einem beeindruckenden Goldregen-Grand-Finale endete, zum Erfolg werden. Für diese opulenten Feuerbilder am Nachthimmel über Rheda-Wiedenbrück gab es am Ende lang anhaltenden Applaus von den Zuschauern.

Lennard (8) startet das Feuerwerk

Mehr als 20 Stunden hätten fünf Pyrospezialisten für den Aufbau benötigt, um die computergesteuerten Feuerwerkbomben und Farbscheinwerfer in die richtigen Positionen zu bringen, verriet Flash-Art Geschäftsführerin Martina Zurmühlen. Einen großen Auftritt hatte auch Lennard (8) aus Wiedenbrück. Der Schüler drückte nämlich den roten Buzzer, der das Feuerwerk-Musikspektakel eröffnete.

Zur Einstimmung auf das Feuerwerk sorgten die Musiker von Andy Lee & his Rockin‘ Coun­try Men auf der großen Bühne für treibende Songs und eingängige Rhythmen, die direkt in die Beine gingen. Das ließen sich die Mitglieder der Tanzgemeinschaften, darunter die »Smoking Socks« aus Versmold, der 1. Bielefelder Rock'n'Roll- und Boogie-Club sowie der Rock’n’Roll-Club Schaumburg, nicht zweimal sagen. Voller Freude präsentierten sie während der flotten Tänze teils sehenswerte Akrobatikeinlagen. In der Picknickscheune lieferten die »Acoustic Fifties« handgemachte Klassiker aus vergangenen Zeiten.