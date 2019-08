Von Jens Dünhölter

Kein Begriff fiel am Samstag und Sonntag während der ersten beiden Tage des diesjährigen GSG-Sommerfestes so oft wie Kaiserwetter. Bereits am Samstag während des Besuchs bei den amtierenden Majestäten strahlten die Gütersloher Grünröcke mit der Sonne um die Wette. Gleiches galt selbstredend auch für das Antreten auf dem Berliner Platz samt anschließendem Marsch zum Heidewald – als Mittelteil der dreitägigen Jubel-Trubel-Heiterkeit- und Jede-Menge-gute-Laune-Veranstaltung.

Emsperlen und Schlagersternchen Sabrina Berger zu Gast

König Carsten Kuhlmann und seine als Kaiserin Sandra regierende Ehefrau sind voller Spannung in den letzten offiziellen Tag ihrer Regentschaft gestartet. Nach der feucht-fröhlichen Partynacht im Heidewald-Zelt mit den Emsperlen und Schlagersternchen Sabrina Berger (eigentlich Sabrina Löffler), traf sich die gesamte Corona nach wenigen Stunden Schlaf bereits auf dem Berliner Platz zum Defilee in der Öffentlichkeit wieder. Standesgemäß führten die Regenten des Schützenvolkes die Throngesellschaft entlang der Abordnungen der angetretenen Vereine aus Paven­städt, Tell Nordhorn sowie der Delegation des Schützenkreises.

Auf der anschließenden Parade in Richtung Feierplatz erwies sich die bereits am Samstag angeordnete »Marschbefreiung« (Verzicht auf Jacken) als extrem gewichtsreduzierende Maßnahme. Im Rahmen des Empfangs beim Königspaar war am Samstag ein wahrer Auszeichnungsregen in Form von Urkunden, Nadeln, Orden und Verdienstabzeichen auf die Stadtschützen nieder gegangen.

»Westfalen-Stern an der Lippischen Rose« gleich zwei Mal verliehen

Herausragend waren dabei das an Joachim »Jo« Brambach verliehene Ehrenzeichen in Silber des Westfälischen Schützenbundes sowie die gleich doppelt vergebene Ehrung des »Westfalen-Sterns an der Lippischen Rose« an Schießmeister Günter Metze und seinen Vornamensvetter Günter Knopp. Der in unzähligen Schützenjahren mit allen Wassern gewaschene GSG-Ehrenvorsitzende war davon so überwältigt, dass Günter Knopp an Ort und Stelle verkündete: »Den nehme ich heute Nacht auch mit ins Bett«.

In dem bunten, fröhlichen Tohuwabohu fiel die Abwesenheit des 17 Jahre lang amtierenden, mittlerweile zum anderen Ehrenvorsitzenden ernannten Andre Schnakenwinkel nur Eingeweihten auf. Wegen des 50. Geburtstags seiner Frau Britta am gestrigen Sonntag trat das Ehepaar Schnakenwinkel erstmals seit Jahrzehnten zum traditionellen Grünröcke-Höhepunkt des Jahres die Flucht in den Urlaub an. Die Nachfolgefrage für das scheidende Königspaar Sandra und Carsten Kuhlmann wird am Montag, 26. August, ab 12 Uhr beim Vogelschießen im Heidewald geklärt.