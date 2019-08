Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat am frühen Sonntagmorgen einen 32 Jahre Gütersloher festgenommen, der einen anderen Mann in die Brust gestochen haben soll. Foto: dpa

Gütersloh (WB). In der Nacht zu Sonntag ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei gegen einen mutmaßlichen Messerstecher in Gütersloh vorgegangen. Sie nahm einen 32Jahre alten Mann fest, der auf einen Hausbewohner an der Gneisenaustraße eingestochen haben soll.