Gütersloh (WB). Elvan Korkmaz (34) und ihrer Partei steht ein heißer Herbst bevor. Die SPD entscheidet über ihre neue Spitze und über den Verbleib in der Großen Koalition. Andreas Schnadwinkel hat mit der SPD-Bundestagsabgeordneten aus Gütersloh gesprochen.

Die SPD sucht eine Doppelspitze mit einer Frau und einem Mann. Sind Sie auch schon angesprochen worden?

Elvan Korkmaz: Ich habe ja noch Bedenkzeit bis zum 1. September. Aber im Ernst, ich bin im NRW-Landesvorstand der SPD, und wir schauen uns genau an, welche Bewerbungen noch kommen und ob wir eine Kandidatur durch eine Nominierung unterstützen. Ich bin sehr gespannt.

Mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz überragt der bislang einzige Spitzenpolitiker die anderen Bewerber. Bringt das Schwung ins Verfahren?

Korkmaz: Ich hatte mir gedacht, dass noch einige Bewerbungen kommen werden, und bis zum 1. September ist auch immer noch Zeit. Welche Politiker die SPD in Zukunft führen werden, entscheiden die Mitglieder und der Bundesparteitag Anfang Dezember. Da geht es nicht unbedingt nach Prominenz. Das Verfahren ist gut so und wird insgesamt gegen Ende der Frist an Fahrt aufnehmen, aber die inhaltliche Arbeit muss auch weitergehen. Da sollte weiterhin die Priorität liegen.

