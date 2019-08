Gütersloh-Isselhorst (WB). Ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten will die Sparkasse Gütersloh-Rietberg in Isselhorst bauen.

Das Gebäude soll auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude mit der Geschäftsstelle an der Halle Straße entstehen. Die Wohnungen will die Sparkasse vermieten.

Renovierung dauert ein jahr

Zudem soll die Geschäftsstelle von 4. September an renoviert werden. Vier Millionen Euro investiert die Sparkasse laut eigenen Angaben.In der einjährigen Bauphase ist das Geschäftsstellen-Team in der Filiale in Avenwedde-Bahnhof tätig. Nach der Neugestaltung ziehen alle Mitarbeiter dorthin zurück.

SB-Bereich in Avenwedde-bahnhof

In Avenwedde-Bahnhof soll es dann nur noch einen SB-Bereich geben. Ein Geldautomat und ein Selbstbedienungsgerät für Überweisungen während der Bauphase in Isselhorst zur Verfügung stehen.