Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Das hat es in der 187jährigen Geschichte der Gütersloher Stadtschützen noch nicht gegeben: Eine Frau schießt erstmals den Holzadler aus dem Kugelfang. So geschehen am Montagnachmittag im Heidewald. Um 15.05 Uhr steht Elke Pauly-Teismann (44) nach dem 701. Schuss als erste Königin der Gütersloher Schützengesellschaft (GSG) fest. Mit ihrem Ehemann Carsten Teismann (43) lieferte sich die Diplom-Pädagogin ein spannendes Duell an der Kleinkaliber-Waffe. Sein Trost: Er wurde von seiner Gattin zum König auserwählt.