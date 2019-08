Stellten das neue VHS-Programm vor (von links): Martina Gochermann und Christine Junker (beide Verwaltungsleitung) sowie Dr. Elmar Schnücker, kommissarischer VHS-Leiter. Das dicke Heft liegt ab sofort an mehr als 100 Stellen in Gütersloh aus. Foto: Dunja Delker

Stellv. VHS-Leitung gesucht Nach dem überraschenden Abschied der VHS-Leiterin Dr. Sybille Schnieders noch innerhalb der Probezeit ist der langjährige Stellvertreter Dr. Elmar Schnücker offiziell zum kommissarischen Leiter der Volkshochschule Gütersloh bestellt worden. Das werde er wohl bis zu seiner Pensionierung in vier Jahren bleiben, sagte der 61-Jährige im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Schnücker ist seit 19 Jahren an der Volkshochschule Gütersloh und war bisher vor allem für die Bereiche Politik und Kultur verantwortlich. Außerdem liegt ihm der Bereich Philosophie sehr am Herzen. Die Stelle der Stellvertretenden VHS-Leitung ist inzwischen neu ausgeschrieben. Sie beinhaltet auch die Programmbereichsleitung politische und kulturelle Bildung. Die Freiburger Uni-Dozentin Sybille Schneiders hatte die Nachfolge von Dr. Birgit Osterwald, die in den Ruhestand verabschiedet wurde, erst am 1. März angetreten.

Das Herbstsemester startet am Montag, 16. September, das Frühjahrssemester 2020 am 27. Januar. Viele der bundesweit 950 Volkshochschulen bundesweit werden in diesem Jahr 100 Jahre alt. Darunter auch die VHS Gütersloh. Ein Höhepunkt im Geburtstagsprogramm (Details folgen) ist am Freitag, 20. September, das philosophische Radio des WDR 5 live aus Gütersloh. Von 20.05 bis 21 Uhr ist der Philosoph und Bestsellerautor Dr. Christoph Quarch unter dem Titel »Ein philosophischer Wegweiser zum Sinn des Lebens« in der Hohenzollernstraße zu Gast. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 begrenzt, Anmeldungen unter Tel. 05241/822925.

20 Fremdsprachen

Von A wie Arabisch bis T wie Thailändisch sind Sprachen in den unterschiedlichsten Niveaus ein Kernthema der VHS. Besonderer Leckerbissen: Die Appetithäppchen, bei denen es nicht nur um Sprache und Kultur, sondern auch ums Kulinarische geht.

Auch die Kinder- und Seniorenuni erfreuten sich nach wie vor großer Beliebtheit, sagt VHS-Leiter Dr. Elmar Schnücker. Bei den Älteren gebe es eine Warteliste, beim Nachwuchs arbeitet die VHS mit den Schulen zusammen.

Datenspeicher für 730 Bildungseinrichtungen

»Im Gegensatz zu vielen anderen Volkshochschulen verzeichnen wir noch steigende Teilnehmerzahlen«, betont Schnücker. Deswegen sei es wichtig, den digitalen Anschluss nicht zu verpassen. Die Seminarräume sind mit Wlan, White- und Smartboards ausgestattet, außerdem gehört Gütersloh zur »VHS Cloud«. In dem Datenspeicher führen 730 Bildungseinrichtungen ihre digitalen Inhalte zusammen, Teilnehmer vernetzen sich, schaffen eigene Lernräume oder nehmen am Livestream teil. »Die Cloud ist aber nur eine Ergänzung, kein Ersatz für die Präsenzveranstaltungen«, betont Schnücker.

Wie groß der Wunsch nach bedrucktem Papier ist, zeigt die alljährliche Nachfrage nach dem Programmheft. Trotz App und Homepage, die pro Jahr laut Verwaltungsleiterin Christine Junker 230.000 Zugriffe verzeichnet, fragen viele Gütersloher schon vor der Veröffentlichung nach dem 240 Seiten starken Wälzer. 6000 Exemplare sind gedruckt, Hausmeister Peter Richter hat sie an mehr als 100 Stellen verteilt.

Das Programm mit 515 Kursen im Herbst und 556 Angeboten im Frühjahr gibt es im Internet: www.vhs-gt.de .