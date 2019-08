Von Stephan Rechlin

Udo Mauritz wurde in Gütersloh geboren und hatte, wie er selber sagte, nach seiner Ausbildung bei der Stadt das Glück, 1966 als Sportsachbearbeiter tätig zu werden. »Das war damals für mich die Gelegenheit, Sport und Hobby miteinander zu verbinden«, erzählte er vor zehn Jahren dem WESTFALEN-BLATT.

In dieser Funktion begleitete er federführend den Umbau des Heidewaldstadions zu einem reinen Fußballstadion, den Neubau des LAZ Nord und des Nordbades, die Installation des ersten Kunstrasenplatzes am Westring, die Errichtung einiger Großsporthallen sowie des Freizeitbades »Die Welle«. Nach 13 Jahren als stellvertretender Leiter des Jugend- und Sportamtes wechselte er als Beamter 1991 zu den Stadtwerken Gütersloh. Dort habe er sich wie ein Exot gefühlt. Seine Karriere habe er stets Vorgesetzten zu verdanken gehabt, die ihm stets das Vertrauen geschenkt hätten. Mauritz damals: »Ich habe meine Freiräume gehabt, um meine Ideen zu verwirklichen. Die Arbeit hat mir immer großen Spaß gemacht.« In der politischen Auseinandersetzung um eine Privatisierung der »Welle« setzte er sich für einen Verbleib in kommunaler Hand ein. 2008 sagte Mauritz: »Das war und ist besser für den Bürger, denn sonst hätten wir keinen Einfluss mehr auf die Arbeitsplätze gehabt.«

Der damals amtierende Stadtbaurat Josef E. Löhr würdigte aus Anlass der Verabschiedung das »große Engagement und die Tatkraft« von Mauritz, der ehemalige Stadtwerke-Geschäftsführer Lorenz Siepe den Einsatz Mauritz für eine ständige Weiterentwicklung der Freizeitbäder. Nach seiner Pensionierung blieb Mauritz Vizepräsident des Deutschen Saunabundes. Für seinen Ruhestand hatte er sich vorgenommen, viel mit seiner Frau Anneliese zu verreisen und den Kontakt zu seinem damals in Düsseldorf lebenden Sohn Karsten zu intensivieren. Ihm blieben zehn Jahre Zeit dafür.