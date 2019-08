Von Michael Delker

Gütersloh (WB). Die Stadtwerke Gütersloh (SWG) nehmen den nahezu flächendeckenden Glasfaserausbau in Angriff. Etwa elf Millionen Euro will der Energieversorger jährlich in den Aufbau der digitalen Infrastruktur investieren. Beginnen wollen die Stadtwerke in Kattenstroth-Mitte und Avenwedde-Bahnhof.

Mit der Offensive treten Stadtwerke und ihre Tochter Bitel in direkte Konkurrenz zu Großkonzernen wie Vodafone oder Deutsche Telekom. SWG-Geschäftsführer Ralf Libuda sieht sich gut gerüstet – ohne ein Umsatzziel für die kommenden Jahre zu nennen: »Wir bieten einen Glasfaser-Anschluss bis in die Wohnung hinein.« Bei anderen Anbietern würden die Glasfaser nur bis zum Verteilerkasten am Straßenrand gelangen, und die Daten würden von dort auf vorhandene Kupferkabel übertragen. Dadurch würden wertvolle Bandbreiten bis zum Endnutzer verloren gehen.

»Wir wollen den gigantischen Datenhunger stillen«, erklärt der SWG-Chef. Bislang sind Gewerbegebiete, einzelne Straßenzüge und Schulen von den Stadtwerken mit Glasfaser versorgt worden. Für eine grundlegende Ausbaustrategie in Gütersloh wurde ein Masterplan erstellt. Ziel ist es, in den kommenden Jahren mehr als 48.000 Haushalte mit einem Glasfaseranschluss zu versorgen. »Das wären 87 Prozent aller Haushalte in Gütersloh«, sagt Bernd Kerner, Geschäftsführer der Netzgesellschaft Gütersloh, die mit dem Aufbau des Netzes beauftragt ist. Die Planung umfasst einen Zeitraum von zehn Jahren. Bis dahin sollen 640 Kilometer Glasfaser im Stadtgebiet verbuddelt werden.

Beginnen werden die Projektpartner in Kattenstroth-Mitte und Avenwedde-Bahnhof. Hier soll bereits im September mit der Voraquise gestartet werden. »Letztlich entscheidet die Nachfrage, ob eine Wohnsiedlung an das Bitel-Breitbandnetz angeschlossen wird«, sagt Bitel-Geschäftsführer Josef Glöckl-Frohnholzer. Für den wirtschaftlichen Ausbau sei in der Regel eine Vertragsabschlussquote von 35 Prozent der Bürger im jeweiligen Ausbaugebiet notwendig. Insgesamt könnten in Katten­stroth-Mitte 1580 und in Avenwedde-Bahnhof 1150 Gebäude mit Glasfaser versorgt werden.

Noch keine Angaben wollte Libuda dazu machen, welche Stadtteile nach Abschluss der Arbeiten folgen werden. Man habe sich das Stadtgebiet von oben angeschaut, um zu sehen, welches die nächsten Gebiete sein könnten. Eine Entscheidung habe man aber noch nicht getroffen.

Dass auch die Bewohner des ländlichen Raums vom Glasfaserausbau profitieren werden, erscheint unwahrscheinlich. Laut Libuda sei es vorstellbar, dass mit den dortigen Bewohnern, zum Beispiel Landwirten, Einzelvereinbarungen getroffen werden. Dies wäre jedoch mit höheren Kosten verbunden.

»Die Breitbandversorgung wird künftig so wichtig sein wie die Versorgung mit Strom und Wasser. Daher setzen wir auf zukunftssichere Glasfasertechnik bis ins Haus«, so Libuda.