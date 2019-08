Eine Angeklagte hat sich am Amtsgericht Gütersloh nicht in den Verhandlungssaal gewagt. Das gab es vorher noch nie. Foto: Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB/cas). Die Angeklagte steht zitternd und schluchzend in der Tür des Gerichtssaal, kann vor Aufregung kaum sprechen.

Auch die beruhigenden Worte des verständnisvollen Vorsitzenden Richters Dr. Markus Seib (»Kommen Sie doch rein, Sie müssen keine Angst haben«) zeigen keine positive Wirkung bei der völlig aufgelösten 45-Jährigen. Sie traut sich trotz guten Zuredens ihres Mannes, ihres Anwalts Daniel Wiemann und des Richters einfach nicht in den Raum. Das passiert bei Gerichtsverhandlungen nur ganz selten.

Verfahren ohne die Beschuldigte fortgesetzt

So wird das Verfahren gegen die Beschuldigte, die sich wegen angeblicher Geldwäsche verantworten muss, ohne sie fortgesetzt – allerdings auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Zeugen. Nach einer dreiviertel Stunde verkündet Markus Seib trocken: »Wir konnten nicht verhandeln, das hat sich anderweitig erledigt. Dass ein Angeklagter sich nicht in den Saal wagt, das habe ich so auch noch nicht erlebt.« Daniel Wiemann wird deutlicher und teilt vor dem Gerichtsgebäude zufrieden mit: »Das Verfahren gegen meine Mandantin wurde ohne Auflagen eingestellt.« Vielleicht hätte es auch Freispruch für die Frau gegeben, doch dafür hätte sie bei der Verhandlung anwesend sein müssen.

Kontonummer verraten

Bei der Suche im Internet nach einem Job war die 45-Jährige, die 2017 ihr Girokonto für »betrügerische Aktionen« zur Verfügung gestellt haben soll, einem Kriminellen in die Hände geraten. Der gab sich als Mitarbeiter eines Jobcenters aus. Nichtsahnend teilte ihm die Gütersloherin ihre ID-Daten und auch ihre Kontonummer mit. Auf dem Konto tauchte dann ein Betrag von 6000 Euro auf, der von dem Unbekannten sofort wieder abgehoben wurde.

Ebay-Käufer haben Ware nie erhalten

Das Geld stammte von gutgläubigen Ebay-Käufern, die jedoch ihre georderten Tablets und Computer nie erhalten haben und deshalb Anzeige erstatteten. Der Betrüger konnte nicht ermittelt werden, aber Konto und Name der Beschuldigten – praktisch ist auch sie ein Opfer.

Kein Einzelfall

»Diese Betrugsmasche ist kein Einzelfall«, warnt Daniel Wiemann. Weder er noch das Gericht hatten aus Kostengründen Interesse, das Verfahren neu zu terminieren. Dann hätten die Zeugen, wahrscheinlich Betrogene, erneut aus Frankfurt und Thüringen anreisen müssen. Und die vorher emotional aufgewühlte Gütersloherin konnte nach dem Richterspruch sogar ein bisschen lächeln.