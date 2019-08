Von Stephan Rechlin

Umweltausschuss-Vorsitzender Klaus Dirks kann ein Dutzend weiterer Beispiele aufzählen, an welchen Stellen mit Zustimmung der CDU lange vor der Friday-for-Future-Bewegung Meilensteine des Klimaschutzes gesetzt wurden: die mehrfache Verleihung des European Energy Award, unter anderem in Gold, die Energieoptimierung und -gewinnung in der Müllverbrennungsanlage Ennigerloh, die Teilstromvergärung von Bioanfall im Kompostwerk Gütersloh, die 25 (!) Projekte des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Dirks: »Vor den Klimademos hat sich jedoch niemand dafür interessiert.«

Kein Grund für Notstands-Rhetorik

Wegen dieser immensen Vorarbeit sieht es CDU-Kreisfraktionsvorsitzender Dr. Heinrich-Josef Sökeland nicht ein, jetzt in Notstands-Rhetorik zu verfallen: »Bloße Symbolpolitik, Verbote, Bevormundung und die Zunahme von weiterer Bürokratie lehnen wir ab.« Statt dessen möchte die CDU den partnerschaftlichen Umweltschutz fortsetzen und intensivieren. Dazu reicht sie einen 14 Punkte umfassenden Klimaschutzantrag ein. Der Kreis solle unter anderem prüfen, wo und wie für Insekten interessante Blühpflanzen eingesetzt werden können, an welchen Stellen der Vertragsnaturschutz ausgebaut werden kann, wie der Forstwirtschaft geholfen werden kann, wo es noch Kreisgebäude gibt, die noch nicht energetisch saniert wurden. Kreistagsmitglied Dr. Christine Disselkamp: »Wir möchten den Schwung der Klimaschutzbewegung nutzen, um den eingeschlagenen Weg zu beschleunigen und zu vertiefen.«

Arnold Weßling hebt hervor, dass wirkliche Fortschritte Zeit, Geld und Geduld erfordern: »An der Aufbereitung von Gülle zu einem transport- und einsatzfähigen Mehrnährstoffdünger wurde mehr als 20 Jahre lang geforscht. Der Kreis sollte die Übernahme einer im Kreis Borchen entwickelten Pilotanlage prüfen.«