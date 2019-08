In Isselhorst rückt der Aufbau großer, 380-Kilovolt-Höchstpannungsmasten näher. In einem fünf Jahre dauernden Verfahren hat Amprion seinen Bauantrag bei der Bezirksregierung durchgesetzt. Foto: dpa

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Kein Erdkabel. Der vom Wind an der norddeutschen Küste erzeugte, regenerative Strom wird unter Höchstspannung durch ein Freileitungskabel durch Isselhorst fließen. So hat es Amprion beantragt und so hat es die Bezirksregierung jetzt genehmigt.