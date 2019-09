Neuer WB-Service-Punkt in der Eickhoffstraße: Tina Kunis, Geschäftsstellenleiterin beim WESTFALEN-BLATT, freut sich mit Hakan Yaman (27) auf gute Zusammenarbeit. Foto: Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB/mdel). Das WESTFALEN-BLATT strukturiert in Gütersloh sein Angebot neu. Von diesem Montag an können Leser alles rund um Abo oder Kleinanzeigen in einem neuen WB-Service-Punkt erledigen.