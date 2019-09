24-Stunden-Schwimmen Fotostrecke

Foto: Henrik Martinschledde

»Ein tolles Ergebnis«, freute sich Peter Offers vom Gütersloher SV über die zweitbesten Zahlen in der Geschichte dieser Veranstaltung. Der Ausrichter profitierte vom herrlichen Sommerwetter zum Auftakt und von der Tatsache, dass die Teilnehmer am Stadtschwimmen 2019, das am Samstag parallel zu Ende ging, noch ihre letzten Meter einsammelten.

»Erst war es nur ein Wetterleuchten, aber dann kamen Blitz und Donner immer näher, so dass wir kurz vor Mitternacht unterbrechen mussten«, berichtete Offers. Die Zwangspause war für den GSV-Vorsitzenden insofern ärgerlich, als zu diesem Zeitpunkt noch viele Familien im Bad waren, die ihren Kindern das Erlebnis »Schwimmen bei Nacht« ermöglichen wollten. »Und die warten natürlich nicht, bis es vielleicht irgendwann mal wieder weitergeht.«

Fehlende 60 Minuten wurden nicht »nachgeschwommen«

Weil kein Teilnehmer auf Rekordkurs lag, wurde darauf verzichtet, die 60 Minuten »nachzuschwimmen«. Bernhard Schnabel hatte zwar angekündigt, die 60-Kilometer-Marke knacken zu wollen, lag wegen Magenproblemen aber weit hinter seinem Plan. Mit 42,5 Kilometer belegte der 51 Jahre alte Landwirt aus Ahlen in der Einzelwertung trotzdem mit deutlichem Vorsprung den ersten Platz vor Fynn Lottmann (28,5 km) und Rüdiger Wenzki (20,4 km). »Eigentlich habe ich für solche Sachen gar keine Zeit«, erzählte der Langstreckenspezialist, dessen persönliche 24-Stunden-Bestleistung bei 63,5 Kilometern liegt: »Aber ich bin halt ein bisschen verrückt.«

" „Womöglich bin ich zu schnell angegangen.“ Aaron Csonti "

»Vernünftig« war dagegen Aaron Csonti, der mit 55 Kilometer den Gütersloher 24-Stunden-Rekord hält. »Womöglich bin ich zu schnell angegangen«, überlegte der Sieger von 2017, der schon am Samstagabend nach etwas über 18 Kilometern ausgestiegen war. »Vielleicht lag es aber auch daran, dass mich die Krankheitspause in der Vorbereitung zurückgeworfen hat. Aber das Ganze soll ja vor allem Spaß machen«, so der Gütersloher. Diesen Aspekt stellte auch Peter Offers heraus. »Viele Schwimmer, vor allem unsere Stammkunden, waren zwar schon darauf aus, ihre Meterzahlen zu verbessern. Trotzdem haben sie es durchweg nicht darauf angelegt, Bahnen herunterzureißen. Und so soll es sein: Die Leute sollen zu uns kommen, schwimmen und sich wohl fühlen.«

Simone Borbecker holt sich 100 Euro Siegprämie

Ganz in diesem Sinne blickte auch Simone Borbecker (»Ich bin müde aber zufrieden«) auf ihre 32,5 Kilometer zurück, mit denen sie sich bei den Frauen die Siegprämie von 100 Euro vor Christine-Junge-Luebing (28 km) und Katharina Mitrovic (26,1 km) sicherte. Für die 28-jährige ehemalige Wettkampfschwimmerin aus Hattingen war ohnehin wichtiger, nachts in ihrem Zelt zum Schlafen zu kommen und dass ihr Freund Daniel Klus Freude an der Herausforderung fand und als Debütant 7000 Meter schaffte.

Wie bunt das Teilnehmerfeld wieder war, zeigt ein Blick auf die Sonderwertungen. Die fünf Jahre alte Klara Schüttforth (500 m) und der sechs Jahre alte Mateo Mahlke (700 m) wurden als jüngste Teilnehmer ausgezeichnet. Hildegard Volland-Thürn (78) und Ferdi Schumacher (74) brachten es als älteste Starter auf 4100 und 1000 Meter.