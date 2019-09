Gütersloh (WB). Ein zehnjähriges Mädchen ist nach eigenen Angaben am Mittwochnachmittag von einem Mann mit einem Messer in der Hand bedrängt worden.

Gegen 17.45 Uhr war das Kind mit dem Fahrrad auf dem Westring in Richtung Herzebrocker Straße unterwegs. Laut Polizei bemerkte es ab dem Kreuzungsbereich Westring/Diekstraße, dass eine unbekannte männliche Person mit dem Rad hinter ihr her fuhr. Als der Mann aufholte, griff er in Höhe des Mädchens nach ihm und hielt es fest, so dass es anhalten musste. Dabei bemerkte es ein Messer in der Hand des Mannes. Das Kind konnte sich befreien und setzte seine Fahrt zügig fort. Es wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hat schulterlange Haare (Haarspitzen blau gefärbt, vorne blond), einen Drei-Tage-Bart und trug eine schwarze Regenjacke sowie eine schwarz gestreifte Wintermütze. Der unbekannte Mann nutzte ein hellblaues Mountainbike.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05241/8690.