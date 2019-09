Das waren noch Zeiten, als die Belegung der Zimmer an solchen Tafeln abzulesen war. Museumsleiter Dr. Franz Jungbluth (rechts) und Bernd Meißnest, stellvertretender ärztlicher Direktor des LWL-Klinikums, werfen eine Blick in die Ausstellung. Foto: Stefan Lind

Von Stefan Lind

Gütersloh (WB). An der Wand hängt eine große alte Karte. Sie zeigt die Gebäude der »Provinzialheilanstalt Gütersloh« aus der Vogelperspektive. Heute ist »LWL-Klinikum« die richtige Bezeichnung. 100 Jahre Geschichte liegen dazwischen, aufgearbeitet in einer Ausstellung, die von Sonntag an im Stadtmuseum zu sehen ist.