Von Jens Dünhölter

Gütersloh (WB). Der »Tag des offenen Denkmals« hat für die Isselhorster eine besondere Bedeutung. 2014 wurde das historische »Große Fass« am Kirchplatz eingeweiht, 2018 folgte die Eröffnung der Holtkämperei. Am Sonntag gab es schon wieder Grund zu feiern.

Nach dem Kirchenbrunch versammelten sich die Isselhorster auf dem Kirchplatz zum inoffiziell so titulierten »Mützenfest«. Offiziell firmierte die gut einstündige Feier als »Einweihung des Stelenpfades«. Wie mehrfach berichtet, hat sich eine Freiwilligeninitiative um den ersten Dorf- und Heimatvereinsvorsitzenden Siegfried Kornfeld und dessen Stellvertreter Henner Schröder vor zwei Jahren aufgemacht, um an vergangene oder umfunktionierte Bauwerke zu erinnern.

Ganz modern mit QR-Code

Dank finanzieller Unterstützung eines breit aufgestellten Sponsorenpools wurden für rund 36.000 Euro Planungs- und Baukosten rund um den primären Ortskern 19 jeweils 250 Kilogramm schwere, mit zweifachem Sicherheitsglas, Informationstafeln, Bildmaterial und QR-Code für weitere Fakten ausgerüstete Erinnerungs-Säulen aufgestellt. Die Stelen auf dem Dorfplatz sowie vor der Sparkasse folgen nach Ende der jeweiligen Bauarbeiten.

Wiedersehen mit Zeitzeugen

Auf den 50 Zentimeter langen, 25 Zentimeter breiten Glasplatten als Herz der Aufsteller kommt es zum Wiederaufleben mit vergangenen Zeitzeugen wie der Weberei Elmendorf, der Maschinenfabrik Schürmann oder auch den historischen Gebäuden der Brennerei Elmendorf. Bei der Entfernung der bislang schützenden Stelen-Mützen (Umhüllungen) stellte der »diplomatische Vorantreiber« (Siegfried Kornfeld über Henner Schröder) im Beisein der beteiligten »Tafelschreiber, Dorfkundler, Ortshistoriker, Stelenbuddler« (Henner Schröder) auch Hermann vor. »Hermann ist ein westfälischer Backstein, er hat 767 Geschwister. Die haben allerdings nicht so viel Glück gehabt wie er, sie sind in unseren Stelen verbaut«, wählte Henner Schröder einen bewusst launigen Einstieg.

Bürgermeister Henning Schulz fiel als Fachmann nach Maurerlehre und Ingenieurstudium bei seiner ersten Begegnung mit den freistehenden Pfeilern sofort die hohe Qualität der pro Stück rund 1800 Euro teuren neuen Dorfattraktionen auf: »Alurahmen und einlaminierte Blätter? Das wäre nicht Isselhorst-like gewesen.« Die Verantwortlichen hätten sich bewusst für haptisch anspruchsvolle »detailgetreu, nachhaltige, dauerhafte Lösungen entschieden«. Der Chef der Stadtverwaltung zollte allen Beteiligten großes Lob. Auf den Stelenpfad könnten nicht nur die Isselhorster stolz sein, »sondern ganz Gütersloh«.

Ein Ort für Geschichtsunterricht

Würde man ihn lassen, vermutlich würde Henning Schulz sogar ab sofort alle Schulklassen ins Lutterdorf kutschieren. Der Chef der Stadtverwaltung stellte die Möglichkeit heraus, »den Stelenpfad als außerschulischen Lernort zu begreifen. Hier kann man anhand von Informationen und QR-Code wunderbaren, plastisch erlebbaren Geschichtsunterricht bestreiten.« Der städtische Denkmalpfleger Ulrich Paschke stellte kurz und knapp fest: »Isselhorst und Gütersloh sind um 19 Attraktionen reicher«. Dem offiziellen Teil folgte die erste Stelen-Rallye. An sieben, in direkter Nähe des Kirchplatzes stehenden Säulen musste aus den Textinformationen jeweils eine Frage beantwortet werden. Ausgewählte Buchstaben bildeten am Ende ein Lösungswort.