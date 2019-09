Von Amprion durch Kunststoffrohre geführte Erdstromkabel wie hier in Raesfeld hält die Bezirksregierung in Isselhorst für ungeeignet. Sie seien doppelt so teuer und störanfälliger. Foto: dpa

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). In Borgholzhausen wird die 380-Kilovolt-Höchstspannungsleitung unter der Erde verlegt, in Isselhorst aber nicht. Gegen diese als ungerecht empfundene Entscheidung wird die Bürgerinitiative »Biss« aller Voraussicht nach klagen. In dem seit Montag öffentlichen Genehmigungsbescheid begründet die Bezirksregierung ihr Votum gegen das Erdkabel.

Den Argumenten von Verfahrensleiter Frank auf dem Hövel zufolge sind Erd- und Freileitungskabel im Wechselstrombereich der 380-Kilovolt-Höchstspannungsebene weder technisch noch planerisch gleichwertig. Was auf der 110-KV-Ebene bereits ausgereift sei, funktioniere auf der höheren Spannungsebene nur in kleinen, noch nicht ausgewerteten Pilotprojekten: »Bis heute ist (...) bundesweit noch keine einzige 380-kv-Kabelstrecke in den Vollbetrieb übernommen worden.«

In der Abwägung der beiden Übertragungstechniken schneidet das Erdkabel in nahezu allen Kategorien schlechter ab. Im Gutachten werden folgende Nachteile aufgezählt: • 380-kv-Erdkabel können nur in kurzen Teilstücken transportiert und verlegt werden. Die Leitung in Isselhorst aber sei Teil eines langen Übertragungsweges. • Zur Aneinanderreihung des Erdkabels werden Muffenverbindungen benötigt, das erhöhe die Störanfälligkeit. Reparaturarbeiten in der Erde seien schwieriger und aufwendiger als an Freileitungen. Bei Erdkabeln werde mit höheren Ausfallzeiten gerechnet.• Die hohen Spannungen müssten im Erdkabel auf kleinsten Isolierdistanzen mit speziellem Material in einem komplexen technischen System beherrscht werden. Die kurzen Distanzen führten über hohe Kapazitätsbeläge zu Energieverlusten und begrenzten die Übertragungsstrecken. Zu deren Ausgleich sei bei größeren Kabellängen Kompensationsanlagen notwendig, für die flächenintensive Bauwerke zu errichten seien. An Freileitungen erledigten Isolatorstäbe diese Aufgabe.• Bei Überhitzung durch zu hohe Beanspruchung – etwa im Winter – bestehe beim Erdkabel die Gefahr des Wärmedurchschlags. Freileitungen würden dagegen besser mit hohen Temperaturen und temporären Überlastungen fertig.• Erdkabel müssten weitaus größer dimensioniert werden. Drei Einzelkabel in einem 380-kv-VPE-Kunststoffkabelsystems erreichten eine Übertragungskapazität von 1000 Megavoltampere (MVA); ein Freileitungsstromkreis schaffe 1800 MVA.• Ein Erdkabel halte maximal 40 Jahre, eine Freileitung deutlich länger. Ein Erdkabel sei zudem doppelt so teuer.• Die Trasse eines Erdkabels dürfe weder bebaut noch mit tief wurzelnden Gewächsen bepflanzt werden – sie müsse jederzeit erreichbar sein, um Störungen beheben zu können. Unter einer Freileitung könne – unter Einhaltung von Sicherheitsabständen – weiter Landwirtschaft betrieben werden.• Im Umspannwerk Hesseln drohten Versorgungsausfälle, da es nicht auf eine beidseitige Einspeisung aus Erdkabeln eingerichtet sei.

Frank auf dem Hövel folgt auch dem von Amprion behaupteten Zeitdruck. Die Neuplanung eines Erdkabels würde das Projekt um mehrere Jahre verzögern, die Stromstrecke Gütersloh-Wehrendorf aber sei schon heute ein Flaschenhals in der Versorgung.