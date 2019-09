Dr. Markus Miele (links), IHK-Vizepräsident, und Geschäftsführer Dr. Christoph von der Heiden haben am Montag die aktuelle Konjunktur-Umfrage vorgestellt. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Das Brexit-Chaos, der Handelsstreit zwischen den USA und China, die Klimapolitik – diese globalen Probleme wirken sich auch im exportorientierten Kreis Gütersloh negativ aus: »Die heimischen Unternehmen, insbesondere in der Industrie, stehen angesichts dieser Turbulenzen aktuell unter Druck«, sagte am Montag Dr. Markus Miele, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen zu Bielefeld.

Gemeinsam mit Geschäftsführer Dr. Christoph von der Heiden stellte Miele an seinem Firmensitz in Gütersloh die jüngste IHK-Konjunktur-Umfrage vor, an der sich im August 413 Unternehmen mit mehr als 45.000 Beschäftigten aus Industrie, Handel und Dienstleistung beteiligt hatten.

413 Unternehmen im Kreisgebiet befragt

»Die aktuelle Lage im Kreisgebiet ist zwar weiterhin auf einem ordentlichen Niveau, die Geschäftserwartungen für die folgenden zwölf Monate haben sich aber erneut verschlechtert. Die im Frühjahr absehbare Abkühlung der Konjunktur ist eingetreten«, berichtete Miele. Demzufolge ist der IHK-Konjunktur-Klimaindex, der die momentane Lage und die Zukunftsperspektiven zusammenfasst, von 121 auf 108 Punkte gesunken.

Auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche aufgeteilt, reduzierte sich in der Industrie der aktuelle Indexwert auf 105 von vormals 134 im Herbst 2018. Die übrigen Indexwerte der IHK gingen ebenfalls zurück: Im Handel sank er von 139 auf 115 Punkte sowie im Dienstleistungssektor von 144 auf 117. »Bei den Erwartungen für die nächsten zwölf Monate sind die Werte für die Industrie erstmals unter 100, exakt auf 97 Punkte gerutscht«, so Miele.

Gesamtumsatz nur leicht gestiegen

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Vergleich mit den Nachbarregionen: Nach Angaben der hiesigen IHK stieg die Anzahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe (Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern) im Kreis Gütersloh gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent auf 62.865 Menschen. Den größten Beschäftigungszuwachs registrierte jedoch die IHK im Kreis Herford mit einem Plus von 5,5 Prozent auf 27.371 Personen. Auf Platz drei rangiert der Kreis Paderborn mit einem Beschäftigten-Zuwachs von 3,3 Prozent auf 24.066 Mitarbeitern.

Kreis Höxter weiter der Verlierer

Beim Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 2019 kann das verarbeitende Gewerbe im Kreis Gütersloh nur einen leichten Zuwachs um 0,6 Prozent auf rund 9,7 Milliarden Euro verbuchen. Besser steht im Vergleich der Kreis Herford mit einem Plus von 1,4 Prozent da, was einem Resultat von 3,3 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten entspricht. Im Kreis Höxter ist der Gesamtumsatz rückläufig: Er sank um 3,4 Prozent von 851 auf 821 Millionen Euro.

Ihre aktuelle Lage bezeichnen demnach 22 Prozent der befragten Industrieunternehmen als »gut«, im Herbst 2018 waren es noch 64 Prozent gewesen. 70 Prozent, und damit doppelt so viele wie 2018, schätzen ihre Situation jüngst nur als »befriedigend« ein, neun Prozent sogar als »schlecht« (Herbst 2018: ein Prozent)

Steuern zu hoch

Dr. Miele fordert von der Politik, die deutschen Unternehmen von Steuern und Bürokratie zu entlasten. »Internationale Handelskonflikte können nicht im Alleingang gelöst werden, aber bei innerdeutschen Hausaufgaben könnte die Politik Impulse setzen, beispielsweise bei den Unternehmenssteuern.« Während in westlichen Industrieländern die steuerliche Belastung durchschnittlich bei 24 Prozent liege, zahlten Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland rund 30 Prozent Unternehmenssteuern, so der IHK-Vize.