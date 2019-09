Zuvor hatte die Polizei davon erfahren, dass Bürger im Kreis Gütersloh Einladungen zu der Kaffeefahrt erhalten hatten. Darin wurden den Teilnehmern Wertgeschenke, eine kostenlose Tombola mit Sofortgewinnen sowie weitere verlockende Vorteile versprochen. Diesmal sollte es ein »Tagesausflug nach Münster mit Stadtrundfahrt und Schifffahrt« werden.

Am Montag fingen Polizei und Ordnungsamt den Bus am angegebenen Haltepunkt am ZOB in Gütersloh ab. Der Bus aus Cloppenburg traf gegen 8.20 Uhr ein und hatte bereits fünf Senioren aus Verl und Brackwede an Board. Zwei weitere Senioren aus Gütersloh sollten am ZOB zusteigen.

Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht einer höchst unseriösen Verkaufsfahrt: Der selbstständige Busfahrer und -unternehmer gab gegenüber der Polizei zunächst an, den Auftrag mündlich angenommen und einen Pauschalpreis vereinbart zu haben. Er kenne zwar den Auftraggeber, ein Schweizer Unternehmen. Es gebe aber weder einen schriftlichen Vertrag, noch konnte ein Ansprechpartner oder eine Telefonnummer benannt werden.

Wie sich weiter herausstellte, war der tatsächliche Zielort der Kaffeefahrt ein ganz anderer: Die Tour sollte in die Gemeinde Nottuln (Kreis Coesfeld) führen. Hier sollte es zu einer nicht ordnungsgemäß angemeldeten Verkaufsveranstaltung kommen.

Daraufhin nahm die Polizei noch vor Ort Ermittlungen auf, zunächst gegen den Busunternehmer wegen des Anfangsverdachtes der Steuerverkürzung.

Auch bei der Kontrolle des Busses wurden die Polizisten fündig. Ergebnis: Neben der Strafanzeige wegen Steuerverkürzung wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen mehrerer Verstöße aufgenommen. Hier war der Busfahrer nicht einmal im Besitz eines gültigen Personenbeförderungsscheines und hätte daher auf keinen Fall Fahrgäste transportieren dürfen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Teilnehmer traten die Heimreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.

Marco Hein vom Kommissariat für Kriminalprävention warnt: »Die Teilnahme an einer Kaffeefahrt stellt häufig ein Risiko dar. Der Zielort ist vorher nicht bekannt. Im schlimmsten Fall führt die Fahrt ins Ausland. Außerdem zeigt die Erfahrung immer wieder, dass der oftmals schlechte technische Zustand der Busse sowie übermüdete Busfahrer ein Unfallrisiko darstellen. Grund dafür ist, dass die meisten seriösen Busunternehmer keine Kaffeefahrtenaufträge annehmen.«